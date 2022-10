Ed Sheeran hầu tòa vì bị tố đạo nhạc

Các luận điểm yêu cầu bác bỏ vụ kiện từ phía Ed Sheeran bị thẩm phán từ chối. Nam ca sĩ phải tới tòa giải quyết cáo buộc sáng tác "Thinking Out Loud" đạo nhạc.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ed Sheeran. Ảnh: BBC.

Billboard đưa tin Ed Sheeran được thẩm phán liên bang yêu cầu xuất hiện trước bồi thẩm đoàn Manhattan để giải quyết cáo buộc đạo nhạc bài hát Thinking Out Loud (2014).

Bản hit bị cáo buộc sao chép hợp âm và nhịp điệu ca khúc Let's Get It On (1973) của huyền thoại Marvin Gaye. Công ty sở hữu bài hát đã gửi đơn kiện về vấn đề bản quyền vào năm 2018 và yêu cầu được bồi thường 100 triệu đô la.

Phía luật sư của Ed Sheeran phản đối vụ kiện vì cho rằng phần nhạc được cho là đạo nhái quá phổ biến. Họ trích dẫn một số bài hát khác, bao gồm Since I Lost My Baby của The Temptations, có các yếu tố tương tự. Tuy nhiên, các luận điểm này đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ.

Ed Sheeran tại phiên tòa bản quyền ca khúc Shape of You tháng 3/2022. Ảnh: Reuters.

Theo Variety, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh đã vướng vào nhiều vụ kiện bản quyền trong quá khứ bao gồm các bài hát Photograph, The Rest of Our Life, và gần đây nhất là Shape of You. Tuy nhiên anh đã được phán quyết vô tội trong tất cả các cáo buộc.

Sau phán quyết, Ed chia sẻ những trường hợp này gây ra nhiều tổn hại nghiêm trọng tới ngành công nghiệp sáng tác. Anh nói: "Mặc dù hài lòng với kết quả, tôi cảm thấy những tuyên bố như thế này đã quá phổ biến ngày nay”.

Chia sẻ với BBC, nam ca sĩ tiết lộ anh và các đồng nghiệp quyết định ghi hình lại toàn bộ quá trình sáng tác để ngăn chặn những cáo buộc tương tự. “Nghe có vẻ điên rồ nhưng thực ra tôi bắt đầu làm điều này kể từ sản phẩm “Photograph”. Tôi đã quay lại từng buổi làm việc cho album của mình. Từ bây giờ, tôi sẽ quay lại tất cả mọi thứ“, giọng ca người Anh cho biết.