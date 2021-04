Ed Sheeran đồng sáng tác nhạc phim ‘Lãng khách Kenshin’

Danh ca người Anh bắt tay cùng nhóm nhạc One OK Rock sáng tác ca khúc chủ đề cho phần phim chuyển thể người đóng "Rurouni Kenshin: The Final".

ABS-CBN đưa tin ca khúc chủ để trong phần phim chuyển thể người đóng Rurouni Kenshin: The Final là sản phẩm hợp tác giữa Ed Sheeran và One OK Rock. Nam ca sĩ người Anh cùng viết lời cho ca khúc Renegades với nhóm nhạc rock đến từ Nhật Bản. Hình ảnh Ed Sheeran xuất hiện trong clip hậu trường của One OK Rock. Ảnh: One OK Rock. MV Renegades đã được phát hành trực tuyến từ ngày 16/4. Mới đây, nhóm One OK Rock đăng tải đoạn video hậu trường ghi lại quá trình sản xuất ca khúc nhạc phim. Trong video, khán giả được xem cảnh Sheeran và các thành viên nhóm nhạc cùng làm việc tại một studio. Ed Sheeran đã viết tay nhịp điệu, hợp âm và hát thử các đoạn trong bài Renegades. Rurouni Kenshin: The Final là phần đầu trong hai tác phẩm khép lại loạt phim chuyển thể người đóng từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Nobuhiro Watsuki. Phần thứ hai của đoạn kết có nhan đề Rurouni Kenshin: The Beginning. Trong phim, nam diễn viên Satoh Takeru trở lại với vai chính Kenshin Himura. Kenshin là một sát thủ đã giải nghệ, trở thành kiếm khách lang thang. Anh nhận sứ mệnh bảo vệ người dân Nhật Bản. Satoh Takeru tiếp tục hóa thân thành chàng lãng khách. Ảnh: IMDb. Trong The Final, kẻ thù cũ của Kenshin xuất hiện và phá hủy quán ăn Akabeko - địa điểm anh yêu mến. Tại hiện trường, Kenshin tìm thấy một mảnh giấy với chữ “Junchu”. Sang The Beginning, Kenshin phải đối đầu với tay buôn vũ khí Enishi Yukishiro (Mackenyu). Lúc này, bí mật ẩn sau vết sẹo chữ thập trên má chàng kiếm khách lang thang được hé lộ. Trước bộ đôi The Final và The Beginning, ba phần phim điện ảnh khác về chàng lãng khách Kenshin từng ra mắt khán giả gồm Rurouni Kenshin (2012), Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (2014) và Rurouni Kenshin: The Legend Ends (2014) Rurouni Kenshin: The Final dự kiến phát hành tại Nhật từ ngày 23/4. ‘Godzilla vs. Kong’ là phim Hollywood ăn khách nhất giữa đại dịch Doanh thu toàn cầu “Godzilla vs. Kong” tiệm cận mốc 400 triệu USD , vượt thành tích hiện tại của “Tenet”. Lý do hình ảnh Paul Walker xuất hiện trong trailer ‘Fast & Furious 9’ Đạo diễn Justin Lin giải thích ý đồ để Paul Walker gián tiếp xuất hiện ở trailer “Fast & Furious 9”, cũng như tương lai của cặp cộng sự Hobbs - Shaw trong loạt chính truyện. Disney làm phim về chị kế của Lọ Lem Kristen Wiig và Annie Mumolo đang bắt tay với Disney để thực hiện bộ phim chuyển thể người đóng xoay quanh hai cô chị của Cinderella.