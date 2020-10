Ê-kíp ‘Tân Tây du ký’ mắc lỗi trên sóng truyền hình

Tập mới lên sóng gặp lỗi quay dựng khiến ê-kíp chương trình phải xin lỗi khán giả.

Naver đưa tin ngày 16/10, tập hai mùa thứ 8 của chương trình truyền hình thực tế New Journey to the the West (Tân Tây du ký) do kênh tvN thực hiện đã lên sóng. Chương trình đã xuất hiện một lỗi cắt dựng nghiêm trọng khiến khán giả bối rối.

Cụ thể, một đoạn phim ngẫu nhiên dài khoảng 2 phút từ tập 1 đã đột ngột xuất hiện và phát đè lên nội dung tập 2. Phản hồi thông tin này, đại diện tổ sản xuất chương trình New Journey to the the West đã gửi lời xin lỗi khán giả.

Hình ảnh từ tập 1 (trái) bị dựng nhầm vào nội dung tập 2 (phải) khiến khán giả bối rối. Ảnh: tvN.

Nội dung lời xin lỗi có đoạn: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc thưởng thức chương trình của quý vị khán giả vì lỗi cắt dựng không đáng có.

Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ các nghệ sĩ tham gia chương trình. Các thành viên của tổ sản xuất sẽ nỗ lực hết sức để sai lầm này không lặp lại một lần nữa”.

Trong một thông báo trên các phương tiện truyền thông vào ngày 17/10, đài tvN cho biết tập New Journey to the the West bị lỗi sẽ nhanh chóng được sửa chữa và phát lại trên truyền hình.

New Journey to the the West mùa thứ 8 có sự tham gia của Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, Kyunhyun của Super Junior, Song Min Ho của Winner và P.O. của Block B.