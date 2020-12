Ê-kíp sản xuất Produce 101 thao túng kết quả như thế nào?

Hai cựu thực tập sinh Lee In Soo và Go Yu Jin tiết lộ trải nghiệm bị chèn ép, đối xử bất công khi tham gia chương trình Produce 101.

Produce 101 là chương trình tuyển chọn tài năng ăn khách hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuối năm 2019, khán giả phát hiện ra chương trình có nhiều hành vi gian lận, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và phạt tù đạo diễn của show Produce 101 cùng những người có liên quan.

Cùng với án tù dành cho đạo diễn, cảnh sát cũng công bố việc một số thực tập sinh bị đối xử bất công và bị loại khỏi đội hình chiến thắng. Kênh trực tuyến Ripple S đã mời hai thí sinh từng dự thi Produce 101 là Lee In Soo mùa 2) và Go Yu Jin (mùa 3, tức Produce 48) tham gia talk show tiết lộ về trải nghiệm của hai người trong chương trình.

Go Yu Jin tiết lộ cô tham gia Produce 101 mùa 3 (tức Produce 48) vì không muốn bị loại khỏi công ty quản lý.

Chia sẻ về lý do xuất hiện trong Produce 101, Lee In Soo cho biết một người quen đã đề nghị anh ghi danh tham dự chương trình. Đây là những người tuyển dụng làm việc cho CJ - đơn vị chủ quản đài Mnet. Họ sẽ tìm kiếm và giới thiệu thí sinh tới thi tài, nếu người đó lọt vào danh sách 101 thí sinh được ghi hình, họ sẽ được trả thêm tiền. Khi thí sinh giành được hạng cao, trụ qua nhiều vòng loại, người tuyển dụng đã giới thiệu thí sinh này tiếp tục được nhận thêm "hoa hồng".

Khác với Lee In Soo, Go Yu Jin được công ty quản lý cử tham gia mùa 3 (Produce 48). "Thời điểm đó, tôi vừa bị loại khỏi dự án nhóm nhạc của công ty do hình ảnh không phù hợp. Quản lý nói rằng tôi có hai lựa chọn: Thi Produce 48 hoặc rời khỏi công ty và về nhà. Vì vậy, tôi đăng ký dự thi cùng ba cô gái nữa, nhưng chỉ mình tôi lọt qua vòng loại đầu tiên", Go Yu Jin chia sẻ.

Nữ thực tập sinh 20 tuổi nói thêm: "Tôi tham dự mùa giải có các thí sinh người Nhật Bản, do đó chúng tôi được yêu cầu thử nói tiếng Nhật. Tôi đã thốt ra tất cả vốn liếng tiếng Nhật của mình, là câu nói: 'Xin chào, tôi tên là Go Yu Jin' và 'Đây là tài năng mà tôi có'. Sau đó, tôi nhảy, hát thử, và vượt qua vòng loại".

Hai cựu thực tập sinh thừa nhận tổ sản xuất có hành vi ưu ái những thực tập sinh được chọn để đi tiếp vào vòng trong. Cả hai từng trải qua cảm giác bị ngó lơ, không cho ghi hình vì không nằm trong danh sách tổ sản xuất quan tâm.

"Tôi nhận ra tổ sản xuất Produce không có chút hứng thú nào với tôi. Họ quay những người họ muốn. Ở mùa 3, chúng tôi đi lại khắp nơi và dặn nhau rằng đằng nào họ cũng gian lận và thao túng kết quả mà thôi. Phần lớn thực tập sinh người Hàn ở show đều không trông đợi bất cứ kết quả tốt đẹp nào vì vấn đề này", Go Yu Jin nói.

Lee In Soo tiết lộ tổ sản xuất của mùa 2 lộ rõ hành vi thiên vị khi ghi hình phần camera ẩn. Trong phần này, các thí sinh được đưa tới phòng kín và nhân viên tổ quay sẽ giả ma để dọa họ. Nhiều thực tập sinh bắt đầu nổi tiếng, có biệt danh riêng và có lượng fan đông đảo nhờ phản ứng hài hước khi bị dọa ma.

Lee In Soo cho biết tổ sản xuất Produce 101 mùa 2 không công bằng trong việc phân chia thời lượng lên sóng của thí sinh.

Tuy nhiên, theo Lee In Soo, không phải tất cả thí sinh đều có cơ hội lên sóng phần phản ứng camera ẩn trên. "Họ quay mọi người, nhưng chỉ chọn những clip phản ứng hay nhất để chiếu trên tivi. Họ không định đối xử công bằng với chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội như nhau. Có những người bạn không quay được phần clip đó, họ chẳng có cơ hội nào. Thật không công bằng", anh nói.

Ngoài ra, Lee In Soo còn tiết lộ thêm về một thí sinh có tính cách xấu trong mùa 2 của chương trình Produce 101. Nam thực tập sinh chia sẻ: "Có một thực tập sinh cũng bị ngó lơ, vì cậu ấy không cư xử đúng mực và tôn trọng người khác. Chính công ty quản lý của cậu ấy cũng không ưa và cho cậu ấy 'ra rìa'. Cậu ấy có cơ hội làm lại từ đầu bằng cách xây dựng hình ảnh mới ở Produce. Nhưng cuối cùng, tính cách xấu xí vẫn bị lộ ra và khán giả bắt đầu ghét bỏ cậu ấy. Đó là người có tính cách khá tồi".

Go Yu Jin cho biết tính cách của thực tập sinh trên tệ đến mức cô cũng từng nghe qua dù không cùng công ty.