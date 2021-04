Ê-kíp game show Trung Quốc bị chỉ trích coi thường phụ nữ

Ed Sheeran đồng sáng tác nhạc phim ‘Lãng khách Kenshin’

Danh ca người Anh bắt tay cùng nhóm nhạc One OK Rock sáng tác ca khúc chủ đề cho phần phim chuyển thể người đóng "Rurouni Kenshin: The Final".