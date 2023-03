Ê-kíp 'Công viên kỷ Jura' suýt chết vì gặp siêu bão

Trong hồi ký mới phát hành, tài tử Sam Neill tiết lộ anh cùng các đồng nghiệp phải đối mặt với siêu bão Iniki khi đang quay phim tại Hawaii năm 1992.

Sam Neill thủ vai tiến sĩ Alan Grant trong phim. Ảnh: Universal Pictures.

Trước thềm kỷ niệm 30 năm kể từ khi bộ phim huyền thoại Jurassic Park (tựa Việt: Công viên kỷ Jura) ra mắt, nam diễn viên Sam Neill phát hành cuốn hồi ký mang tên Did I Ever Tell You This?. Trong đó, ông chia sẻ việc mình cùng ê-kíp suýt chết khi đang ghi hình bộ phim.

Cụ thể, anh cùng các đồng nghiệp gặp phải cơn bão Iniki đổ bộ vào Hawaii, nơi cả đoàn đang quay phim. “Sáng hôm ấy, chúng tôi được yêu cầu ở lại khách sạn vì sẽ có siêu bão ập tới vào buổi tối cùng ngày. Họ dồn chúng tôi vào một phòng khiêu vũ lớn, chỉ vài giờ trước khi Iniki ập tới. Đây là một cơn bão cấp 4 và nó đã phá hủy gần như toàn bộ hòn đảo, bao gồm cả các bối cảnh trường quay của chúng tôi”, ông viết.

Theo CNN, Iniki là siêu bão lớn nhất nhì lịch sử từng đổ bộ vào quần đảo Hawaii. Sức gió ghi nhận được lên tới 145 dặm/giờ. Nó đã phá hủy hơn 14.000 ngôi nhà, khiến 6 người phải thiệt mạng và gây tổng thiệt hại khoảng 3 tỷ USD (1992).

Bom tấn của đạo diễn Steven Spielberg được coi là huyền thoại trong dòng phim về khủng long. Ảnh: Universal Pictures.

Trong cuốn hồi ký, Sam Neill nhớ lại khoảnh khắc cả đoàn cận kề cái chết khi đối mặt với thiên tai khủng khiếp. Trong vòng khoảng 3-4 giờ, cơn bão đã hoành hành khiến anh và mọi người phải “vật lộn trong đống đổ nát của khách sạn”. Nam diễn viên cũng chia sẻ vài ngày sau cơn bão, ê-kíp Jurassic Park bay đến Los Angeles để quay một số cảnh trong studio trước khi trở lại Hawaii để hoàn thành nốt những cảnh còn lại.

Khởi chiếu vào năm 1993, Jurassic Park nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu và trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử tại thời điểm đó. Tới nay, sau một số lần tái phát hành, bom tấn của đạo diễn Steven Spielberg ghi nhận doanh thu 1,046 tỷ USD . Tác phẩm giành rất nhiều đề cử và giải thưởng danh giá, bao gồm ba giải Oscar tại các hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, Âm thanh xuất sắc và Biên tập âm thanh xuất sắc.

Vào năm 2018, Jurassic Park được Thư viện Quốc hội Mỹ chọn để bảo quản trong Cơ quan đăng ký phim quốc gia vì “có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ".