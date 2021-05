DZ Esports đăng quang Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân

Quân đoàn đại diện Đồng Nai đã trở thành quán quân của Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân - giải đấu lớn nhất từ trước đến nay của cộng đồng Free Fire Việt Nam.

Chung kết Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân diễn ra vào ngày 2/5 tại Huế đã tìm ra cái tên xứng đáng giành chức vô địch - DZ Esports.

Khoảnh khắc đăng quang ngôi vô địch của quân đoàn DZ Esports.

Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu đồng, là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay của cộng đồng Free Fire Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu chính thống của Free Fire Việt Nam được tổ chức ở một thành phố khác Hà Nội và TP.HCM.

Sân khấu chung kết Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân.

12 quân đoàn xuất sắc đại diện cho cộng đồng Free Fire ở các tỉnh, thành phố khác đã cùng quy tụ để cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch danh giá. WAG.NPC, BQ.Quy11N, Lê Bình Gaming... là những gương mặt nổi trội nhận được nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng người theo dõi giải đấu. Bên cạnh đó, Bác Gấu, HEV.Bảnh và VGM.Thanh Nhã là những khách mời đặc biệt góp phần hâm nóng bầu không khí trong ngày chung kết của giải.

VGM.TNha, Bác Gấu và HEV.Bảnh là 3 khách mời đặc biệt của trận chung kết giải đấu.

DZ Esports đã có màn thể hiện ấn tượng trong 6 trận thi đấu tại chung kết để mang về chiếc cúp vô địch cùng phần thưởng trị giá 150 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, quán quân DZ Esports và á quân Pepsi VN của giải còn được đặc cách vượt qua vòng loại, trực tiếp tham chiến tại vòng bảng giải Đại Chiến Quân Đoàn mùa tiếp theo.

DZ Esports cùng á quân Pepsi VN sẽ được vào thẳng vòng bảng của Đại Chiến Quân Đoàn mùa tiếp theo.

Trước khi các trận đấu chung kết khởi tranh, giải Cao Thủ One Shot với sự góp mặt của HEV.Bảnh, VGM.TNha, WAG.NPC và BQ.LBG đã đón nhận nhiều sự cổ vũ từ phía cộng đồng. Năm nay, thể thức thi đấu được nhiều game thủ ưa chuộng này chào đón tân vương mới là BQ.LBG (Lê Bình Gaming) với phần thưởng là 100.000 kim cương.

Lê Bình Gaming giành chức vô địch phần giải Cao Thủ One Shot.

Trên sóng livestream của chung kết Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân năm nay, ban tổ chức còn hé lộ giải One Shot One King sắp diễn ra trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến những pha so tài mãn nhãn. Theo như thông tin, đây sẽ là giải đấu kỹ năng cá nhân lớn nhất từ trước đến nay của Free Fire Việt Nam, được khởi tranh từ ngày 8/5.