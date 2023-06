Dylan Sprouse và bạn gái Barbara Palvin đính hôn sau 5 năm hẹn hò.

Trên Instagram cá nhân, Dylan Sprouse và Barbara Palvin bất ngờ đăng tải hình ảnh trong trang phục cô dâu, chú rể trong buổi chụp hình cho tạp chí V số bìa mùa thu năm nay. Trong đó, cựu ngôi sao "The Suite Life of Zack & Cody" tiết lộ, anh đã cầu hôn vào tháng 9 năm ngoái và hiện cặp đôi đã đính hôn. Chia sẻ về lời tuyên bố muộn màng, Dylan cho biết: "Chúng tôi cảm thấy không nhất thiết cần hoàn toàn công khai với công chúng về khía cạnh này trong mối quan hệ của chúng tôi".

Mặc dù thông tin chi tiết về màn cầu hôn vẫn được giữ kín nhưng cặp đôi tiết lộ, họ sẽ sớm tổ chức hôn lễ tại Hungary - quê hương của người mẫu Victoria's Secret. Trong đó, em trai song sinh của Dylan đồng thời cũng từng là cựu ngôi sao Disney Cole Sprouse sẽ làm phù rể.

Dylan Spourse và Barbara Palvin lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc từ năm 2017 và bắt đầu hẹn hò vào năm 2018 khi ngôi sao nhí Disney chủ động bắt chuyện với "thiên thần nội y" trên mạng xã hội. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, Dylan đã mở lời rủ Barbara hẹn hò nhưng phải mất đến 6 tháng để cô phản hồi nam diễn viên. Người đẹp đã bay đến Trung Quốc, nơi Dylan đang có lịch trình quay phim để có buổi hẹn đầu tiên và phải lòng anh ngay lần đầu gặp gỡ.

Trước khi yêu Dylan Sprouse, Barbara Palvin từng có khoảng thời gian hẹn hò Justin Bieber, Niall Horan - cựu thành viên One Direction và nhạc sĩ Julian Perretta. Trong khi đó, Dylan Sprouse từng hẹn hò với người mẫu kiêm YouTuber Dayna Frazer trong 4 năm nhưng cả hai đã chia tay vào năm 2017.

Hiện, Dylan Spourse và Barbara Palvin được khen ngợi là một trong những cặp tình nhân đẹp đôi nhất ngành giải trí. Chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào của hai người luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.