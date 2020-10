Dylan O’Brien bị ám ảnh vì tai nạn trường quay

Ngôi sao “Giải mã mê cung” từng có ý định bỏ nghề diễn sau tai nạn nghiêm trọng trên trường quay “The Death Cure” (2018) hồi 2016.

Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Variety, Dylan O’Brien chia sẻ về tai nạn trên phim trường khi anh tham gia Maze Runner: The Death Cure cách đây bốn năm. Khi ấy, nam diễn viên 29 tuổi bị xe hơi tông phải. Hậu quả là anh bị gãy xương hàm dưới, chấn động và tổn thương não.

Sau vài tháng nghỉ ngơi và hồi phục, O’Brien mới có thể trở lại phim trường và hoàn thành The Death Cure. Bộ phim cũng phải hoãn ra mắt một năm vì tai nạn nghiêm trọng.

Lúc tham gia Maze Runner: The Death Cure, Dylan O'Brien từng gặp phải chấn thương nghiêm trọng do bị xe tông phải. Ảnh: Fox.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, nam diễn viên phát biểu: “Tôi vốn rất thích đến phim trường. Đó là nơi tuyệt vời nhất. Đoàn phim giống như gia đình tôi. Tôi đặt niềm tin ở họ, nhưng chính điều này khiến việc trở lại khó khăn hơn gấp bội”.

Cũng bởi tai nạn, trước khi quay lại tiếp tục ghi hình The Death Cure, O’Brien từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sớm và không đóng thêm bất cứ bộ phim nào khác. Đến khi trở lại, tâm thế của anh cũng thay đổi.

“Đến giờ, nếu tôi ở trên trường qua và thực hiện một pha mạo hiểm, kể cả khi được gắn dây hay thiết bị bảo hộ, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy chút bất ổn. Trước tai nạn, tôi không bao giờ cảm thấy như vậy”, tài tử bộc bạch.

Dylan O'Brien mới tái ngộ khán giả qua Love and Monsters. Ảnh: Paramount.

Dylan O’Brien nổi lên từ series Teen Wolf và sau đó đảm nhận vai chính Thomas trong loạt The Maze Runner. Ba tập phim Giải mã mê cung thu gần 950 triệu USD toàn cầu, so với tổng kinh phí sản xuất khoảng 160 triệu USD .

Sau Maze Runner: Death Cure, Dylan O’Brien có quãng thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Gần đây, anh mới đảm nhận vai chính trong bộ phim phiêu lưu - giả tưởng Love and Monsters. Hai dự án điện ảnh tới đây của anh là The Education of Fredrick Fitzell và Infinite đều dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2021.