Dybala khóc nức nở sau thất bại ở chung kết Europa League

Roger Ibanez, một trong hai cầu thủ đá hỏng luân lưu bên phía Roma, gục ngã sau thất bại. Roma đã mất cơ hội cuối cùng để dự Champions League mùa tới do ở Serie A, họ chắc chắn không thể vào top 4.

HLV Mourinho động viên học trò sau thất bại. Roma đã chơi tốt và chỉ thiếu chút may mắn để có thể giải quyết trận đấu trong 120 phút. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, "Người đặc biệt" nếm mùi thất bại ở một trận chung kết cúp châu Âu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.