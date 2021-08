Duy Mạnh giúp HLV Park bớt lo về nhân sự

Sự xuất sắc của Duy Mạnh ở vị trí trung vệ khiến nhiều người quên anh từng là tiền vệ hàng đầu khu vực và điều này có thể giúp HLV Park Hang-seo dễ tính toán hơn.

Càng gần tới ngày chốt danh sách tuyển Việt Nam tới Saudi Arabia, HLV Park càng có nhiều việc phải hoàn thành và ông buộc phải giải xong bài toán nhân sự trước khi quyết định gạch tên những cầu thủ không còn trong kế hoạch lần này.

Nhân sự vừa thừa vừa thiếu

Trong danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt này, có tới 9 cầu thủ chơi được ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy đều là những cầu thủ tốt và đã chứng minh năng lực. Tân binh Lê Tiến Anh cũng được HLV Park chấm ngay ở mùa giải đầu tiên chơi V.League.

Tuyển Việt Nam hoàn thành hai trận giao hữu gặp tuyển U22 với cùng một kết quả 2-1. Hàng tiền vệ để lại dấu ấn khi Đức Huy và Minh Vương đóng góp một nửa số bàn thắng. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không phải là đối thủ cùng đẳng cấp với đội tuyển quốc gia, chưa nói tới những đối thủ sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng dự đoán rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chủ động chơi phòng ngự trước những đối thủ như Saudi Arabia hay Nhật Bản, Australia ở hành trình sắp tới. Vấn đề là ở vị trí tiền vệ trung tâm, dưới góc nhìn của BLV này, chưa ai để lại niềm tin đủ lớn.

Ở thế trận ưu tiên phòng thủ, Xuân Trường không phải là lựa chọn hàng đầu. Ảnh: Minh Chiến.

"Xuân Trường, Tuấn Anh và cả Hoàng Đức chưa bao giờ được đánh giá cao trong khâu phòng ngự. Đức Huy là tiền vệ trụ thuần túy duy nhất, nhưng còn để lại nhiều nghi ngờ về mặt phong độ. Vị trí tiền vệ trung tâm lúc này, tuyển Việt Nam không đảm bảo cả về chất và lượng", Quang Tùng nói.

Về mặt số lượng, so với tuyến tiền vệ, vị trí trung vệ cũng chật chội không kém khi HLV Park triệu tập tới 8 trung vệ gồm Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thiết và Đoàn Văn Hậu đang điều trị chấn thương.

Ở vòng loại thứ 2 trên đất UAE, bộ ba Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh thi đấu trọn vẹn cả 3 trận đấu. Họ cũng được coi là bộ ba trung vệ "cứng" nhất tuyển Việt Nam hiện tại khi Văn Hậu chấn thương còn mức độ hồi phục của Đình Trọng vẫn là dấu hỏi.

HLV Park có vẻ rất cẩn thận khi gọi thêm tới 5 (thực tế là 4) cầu thủ dự bị để chuẩn bị cho hai trận đấu vào tháng 9 tới. Với việc chỉ mang tới Saudi Arabia 25-26 cầu thủ (trong đó có ít nhất 2 thủ môn), việc đem cả 6 trung vệ đi có vẻ là thừa thãi khi chỉ 5 ngày sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Australia trên sân Mỹ Đình.

Duy Mạnh sẽ giúp thầy Park giải quyết bài toán khó?

Ở vị trí trung vệ, Quế Ngọc Hải hay Trương Văn Thiết đều có thể được đá tiền vệ trụ khi cần. Theo phân tích của BLV Quang Tùng, đặc thù của hai vị trí này không có nhiều sự khác biệt. "Nói một cách hình dung, đá tiền vệ trụ chỉ là việc các trung vệ đứng cao hơn so với thông thường. Họ có cùng nhiệm vụ phòng ngự", BLV này nói.

Vấn đề ở chỗ, Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng và là thủ lĩnh hàng phòng ngự nói chung chứ không riêng bộ ba trung vệ. Trương Văn Thiết là tân binh và cơ hội để anh được nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt niềm tin là rất nhỏ.

Bởi vậy, thông tin Duy Mạnh được HLV Park thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ, dù chưa được kiểm chứng rõ ràng, không phải không có cơ sở. Cầu thủ này từng là tiền vệ trung tâm ở cấp độ trẻ. Dưới thời HLV Miura, anh được coi là tiền vệ trụ đầy tiềm năng.

Duy Mạnh hay Đình Trọng đều là trung vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Cuối 2015, cầu thủ sinh năm 1996 đã lọt top 10 tiền vệ xuất sắc của khu vực do tạp chí Four Four Two bình chọn, sánh ngang cùng những cái tên hay nhất Đông Nam Á như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen hay Safiq Rahim (Malaysia) và cả Aaron Mooy (Australia).

Anh chỉ được kéo xuống chơi trung vệ như một phương án mang tính chữa cháy, khi CLB Hà Nội gặp khủng hoảng lực lượng. Tới SEA Games 2017, Duy Mạnh tiếp tục được HLV Nguyễn Hữu Thắng sắp xếp đá trung vệ khi không còn lựa chọn và cầu thủ quê Đông Anh bắt đầu "đóng đinh" với vị trí trung vệ từ bấy giờ.

Theo Quang Tùng, Duy Mạnh đá tiền vệ trụ có thể là phương án tốt: "HLV Park chắc chắn phải có những tính toán nếu đẩy Mạnh lên đá tiền vệ trụ. Cậu ấy sẽ giúp tuyến tiền vệ có thêm nhiều lựa chọn, có thêm sự vững chắc trong khâu phòng ngự từ xa, trong khi tính an toàn ở hàng hậu vệ vẫn được đảm bảo bởi những cầu thủ còn lại".

"Chúng ta chưa biết tình trạng của Đình Trọng và các cầu thủ khác ra sao. Theo tôi, nhiều khả năng cậu ấy đã trở lại. Bên cạnh đó là Thành Chung, hay Thanh Bình cũng đầy tiềm năng".

Theo BLV Quang Tùng, một yếu tố quan trọng khác để tin tưởng rằng Duy Mạnh sẽ được trả về vị trí trước đây liên quan tới chiến thuật. "Chúng ta xác định rằng sẽ chơi phòng ngự, nhưng không có nghĩa là chịu trận hay bị động. Nhiều thời điểm, tuyển Việt Nam cần kiểm soát, chủ động cầm bóng và một cầu thủ như Duy Mạnh là lựa chọn hợp lý cho vị trí tiền vệ trụ".