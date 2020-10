Dustin Nguyễn đóng phản diện trong phim truyền hình Mỹ

Ngôi sao võ thuật gốc Việt thủ vai gã phản diện chính trong mùa thứ hai của "Warrior", series phim truyền hình lấy đề tài tội phạm, chính kịch.

Trong mùa thứ hai của series Warrior vừa lên sóng đầu tháng 10, ngôi sao võ thuật gốc Việt Dustin Nguyễn thủ vai gã phản diện Zing. Zing từng được giới thiệu trong đoạn kết mùa đầu tiên của series.

Warrior lấy bối cảnh cuối những năm 1800 khi xung đột nổ ra giữa các phe phái trong cộng đồng người Hoa nhập cư tại San Francisco. Nhân vật chính trong phim là Ah Sahm (Andrew Koji), một võ sư Trung Quốc trở thành “người rìu” cho phe phái có quyền lực mạnh nhất.

Nhân vật Zing do Dustin Nguyễn thủ vai là tay bất hảo chuyên đi gây hấn với người của các phe phái khác. Hắn là kẻ khao khát quyền lực và sự phục tùng. Không chỉ thủ vai phản diện của loạt phim, Dustin Nguyễn còn tự tay đạo diễn tập thứ 6 của series.

Dustin Nguyễn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh qua vai diễn trong Dòng máu anh hùng, Cánh đồng bất tận, Huyền thoại bất tử, Trúng số, Bao giờ có yêu nhau... Ảnh: Cinemax.

Theo Deadline, tập phim do Dustin Nguyễn đạo diễn có nội dung tri ân tới tác phẩm Enter the Dragon của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Enter the Dragon đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Lý Tiểu Long trên màn ảnh rộng. Phim gặt hái thành công vang dội về mặt thương mại lẫn tính nghệ thuật.

Dustin Nguyễn chia sẻ anh đã nhận được lời mời tham gia dự án Warrior từ đạo diễn Justin Lin khi đang ở Việt Nam. Phim được xây dựng dựa trên ghi chép của Lý Tiểu Long về “Tong Wars” - cuộc xung đột giữa các băng đảng người Hoa sinh sống tại Chinatown, San Francisco thế kỷ IXX. Không do dự, anh lập tức nhận lời.

Chia sẻ với Deadline, Dustin Nguyễn cho biết bộ phim là dự án đầu tiên của anh tại Hollywood với toàn bộ thành phần đoàn phim là người Mỹ gốc Á. “Đây là dự án phim đầu tiên của tôi với một dàn diễn viên gốc Á hùng hậu.

Trên phim trường, xung quanh tôi đều là những người cùng chủng tộc. Đây là một điều thú vị bởi sau 10 năm làm phim tại Việt Nam, tôi đã quen với việc bước ra phim trường và xung quanh mình đều là người châu Á”, nam diễn viên chia sẻ.

Tại Mỹ, Dustin Nguyễn ít nhiều để lại ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong bộ phim truyền hình 21 Jump Street (1987). Phim xoay quanh một nhóm thanh tra cải trang thành học sinh trung học để điều tra phá án. Nam diễn viên có cơ hội diễn xuất bên cạnh những cái tên như Johnny Depp, Holly Robinson Peete, Steven Williams và Peter DeLuise.

21 Jump Street kéo dài 5 mùa, phát sóng trên kênh Fox và được làm thêm hai phần phim điện ảnh năm 2012 và 2014 với sự tham gia của Jonah Hill và Channing Tatum trong vai chính. Dustin Nguyễn cũng tham gia phần phim điện ảnh đầu tiên trong vai khách mời.