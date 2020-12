Dustee, Get Looze, Nimbia được tạp chí Mixmag xướng tên

3 nhà sản xuất âm nhạc được tạp chí nhạc điện tử Mixmag xướng tên với 2 sản phẩm "Ghost Father" và "Underngao" thuộc hãng thu âm Dusted Recordings.

Dù trải qua một năm nhiều biến động, thị trường nhạc điện tử châu Á vẫn không ít khởi sắc khi ngày càng nhiều nghệ sĩ, hãng thu âm vươn tầm quốc tế. Không ít sản phẩm từ châu Á đã để lại ấn tượng tốt với giới chuyên môn và người hâm mộ âm nhạc thế giới.

Vừa qua, tạp chí nhạc điện tử Mixmag vừa công bố danh sách “20 in 2020: Dance anthems that blew us away” (20 track nhạc điện tử nổi bật từ châu Á năm 2020). Góp mặt trong danh sách là 3 gương mặt quen thuộc của giới nhạc điện tử Việt Nam: Dustee, Get Looze và Nimbia với sản phẩm Ghost Father và Underngao, phát hành qua hãng thu âm Việt - Dusted Recordings.

Dustee và Get Looze.

Mixmag nhận xét Ghost Father có phần bass chắc chắn cùng phần vocal đầy đặn. Lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên nổi tiếng, Ghost Father bắt tai, thể hiện được sự tăm tối trong chủ đề mà bài hát hướng đến.

“Một điều đáng khen về Dustee là sự cống hiến của anh dành cho âm nhạc. Anh không ngừng nỗ lực tìm kiếm và nâng đỡ thế hệ nghệ sĩ trẻ”, Mixmag đưa ra đánh giá về Dustee.

Với Get Looze, Ghost Father là cột mốc đánh dấu sự đổi mới trong phong cách âm nhạc của anh. Get Looze từng được biết đến rộng rãi với kỹ năng chơi nhạc điêu luyện kiêm nhà sản xuất những sản phẩm mang xu hướng EDM. Anh cũng vừa ra mắt tác phẩm Got Milk vào đầu tháng 12, để lại ấn tượng tốt.

“Chắc chắn sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng từ các nhà sản xuất Việt trong thời gian tới, tạo dựng vị trí của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới”, Mixmag dự đoán.

Nimbia and Dustee.

Tiếp tục được Mixmag dành những lời có cánh là nhạc phẩm Underngao do Dustee và Nimbia sản xuất. Các nhạc phẩm do 2 tên tuổi này hợp tác sản xuất đều được đảm bảo về sự chỉn chu cùng chất lượng cao.

“Được phát hành qua Dusted Recordings nhằm giới thiệu các nghệ sĩ và sản phẩm nhạc điện tử Việt Nam ra thị trường quốc tế, Underngao thuyết phục người nghe nhạc với nguồn năng lượng lớn, có thể khuấy động bất cứ sàn nhảy nào. Mang âm hưởng tech house và big room EDM, sản phẩm có nhịp chắc chắn, vocal sample hiện đại, track nhạc mạnh mẽ”, Mixmag đánh giá.

Đêm nhạc do Dusted Recordings tổ chức.

Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, sau hơn một năm thành lập, Dusted Recordings đã phát hành 15 sản phẩm âm nhạc được sản xuất bởi Touliver, Ngokien, DSmall, Duy Tuan, Get Looze, GLG, Kodeine, Nimbia, Teddy Doox, Monotape, Steji, Minh Phong.

Không chỉ được người sành nhạc biết tới qua các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, Dusted Recordings còn thoả mãn người nghe với 2 sự kiện âm nhạc lớn là Dusted Night - chương trình giới thiệu sản phẩm và nghệ sĩ của Dusted và Dusted Nation - chuỗi livestream được đầu tư kỹ về hình ảnh và âm nhạc.

Một buổi ghi hình của Dusted Nation.