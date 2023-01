Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên tỷ phú Pháp

Dương Tử Quỳnh đưa tỷ phú người Pháp Jean Todt về Malaysia gặp người thân và đón năm mới. Họ đã ở bên nhau 19 năm nhưng không kết hôn.

Ngày 3/1, trang 163 đưa tin Dương Tử Quỳnh đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ mừng năm mới tại quê nhà Malaysia. Nữ diễn viên đưa tỷ phú Jean Todt về thăm mẹ và bạn bè. Ngôi sao Ngọa hổ tàng long chia sẻ ảnh mở tiệc, ngắm pháo hoa với người hâm mộ trên trang cá nhân.

Theo 163, Dương Tử Quỳnh có mối tình hạnh phúc với tỷ phú người Pháp Jean Todt. Họ gặp nhau trong lễ khai mạc Đường đua Quốc tế Thượng Hải tháng 6/2004. Năm 2008, nữ diễn viên thừa nhận đã đính hôn, nhưng đến nay họ vẫn chưa tổ chức lễ cưới.

Theo quan niệm của Dương Tử Quỳnh, tình yêu không cần hôn nhân để giữ gìn, họ hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên nhau, đó là điều quan trọng nhất.

Dương Tử Quỳnh chia sẻ ông xã luôn ủng hộ việc cô theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Khi nữ diễn viên bận rộn trên phim trường, Jean Todt sẽ sắp xếp thời gian đến thăm hoặc gửi hoa quả, nước uống để cô bồi dưỡng.

Nữ diễn viên cũng thường cùng chồng tham gia các sự kiện về đua xe. Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

Dương Tử Quỳnh bên ông xã hơn cô 16 tuổi Jean Todt.

Năm 2022 là một năm cực kỳ thành công trong sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh. Bộ phim Everything everywhere all at once (Mọi thứ ở mọi nơi cùng một lúc) là một trong những dự án độc lập thành công nhất năm nay. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD , phim gặt hái thành công phòng vé, có tổng doanh thu gấp 4 lần số tiền bỏ ra, lên đến hơn 103 triệu USD .

Màn thể hiện xuất sắc của Dương Tử Quỳnh trong Everything everywhere all at once chinh phục khán giả. Giới phê bình cũng nhận định cô có cơ hội giành được giải Quả Cầu Vàng hoặc Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 2023.

Thành công của bộ phim cũng giúp Dương Tử Quỳnh nâng cao địa vị, tên tuổi. Cô được tạp chí TIME bình chọn là Nhân vật biểu tượng của năm 2022. Dương Tử Quỳnh cũng kỳ vọng sẽ tạo nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", "Biểu tượng của điện ảnh châu Á". Hơn 30 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Hiện tại, ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và ngày càng được các nhà làm phim Hollywood săn đón.