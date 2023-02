Dương Tử Quỳnh được khuyên từ giã sự nghiệp

Dương Tử Quỳnh vẫn khẳng định vị thế đả nữ hàng đầu châu Á qua tác phẩm "Everything Everywhere All at Once". Nhưng minh tinh cho biết cô được khuyên nên nghỉ hưu.

Theo Variety, Dương Tử Quỳnh tiết lộ được nhiều người khuyên nên dừng sự nghiệp diễn xuất trước khi nhận vai chính trong Everything Everywhere All at Once. Tuy nhiên, đả nữ châu Á cho thấy sự thăng hoa khi thắng giải Quả cầu vàng, đồng thời mang về một đề cử Oscar 2023 tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trong chương trình The Envelope của Los Angeles Times, Dương Tử Quỳnh chia sẻ bản thân luôn tự tin lăn xả mọi vai diễn tại Hollywood.

“Khi bạn già đi, các vai diễn cũng hạn chế hơn. Vì vậy, khi nhận vai cho Everything Everywhere All at Once, tôi đã rất xúc động. Điều này có nghĩa tôi là người dẫn dắt, được kể câu chuyện và nắm vai trò quan trọng trong phim. Cùng lúc, khi bạn già hơn, mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên nên từ giã sự nghiệp và làm việc này việc kia. Không, đừng nói tôi phải làm gì. Tôi có quyền được làm những điều mà tôi muốn", minh tinh sinh năm 1962 nói.

Dương Tử Quỳnh thể hiện diễn xuất đột phá trong Everything Everywhere All at Once. Ảnh: IMDb.

Dương Tử Quỳnh cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ: "Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để chứng tỏ bản thân có khả năng làm tất cả điều này. Là một diễn viên, bạn cần được trao cơ hội. Điều đó giúp bạn thể hiện khả năng của mình".

Tác phẩm lấy cảm hứng từ đa vũ trụ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử Quỳnh. Việc được đề cử tại các giải thưởng điện ảnh lớn như Quả cầu Vàng hay Oscar là minh chứng cho tài năng của cô.

Trả lời phỏng vấn Variety trước đó, Dương Tử Quỳnh cho biết ban đầu nhân vật chính là một người đàn ông thủ vai bởi tài tử Thành Long. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất đã thay đổi thành vai nữ và mời cô tham gia.

Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã đưa Dương Tử Quỳnh vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế. Dương Tử Quỳnh góp mặt trong loạt tác phẩm trải dài từ Trung Quốc tới toàn cầu như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một geisha, Hoắc Nguyên Giáp, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Crazy Rich Asians hay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.