Dương Tử bị chê vì hát nhép lộ liễu

Sau đêm nhạc chào năm mới 2023, màn biểu diễn của Dương Tử, Phạm Thừa Thừa, Dương Mịch, Trình Tiêu gây bàn tán.

Dương Tử trong đêm ca nhạc cuối năm của đài Hồ Nam.

Ngày 1/1, Sina đưa tin các đài truyền hình lớn của xứ tỷ dân như Giang Tô, Chiết Giang, Đông Phương, Hồ Nam... tổ chức đêm nhạc đón giao thừa với hàng chục tiết mục cùng sự tham gia nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, không phải màn biểu diễn cũng tạo dấu ấn tốt với khán giả.

Dương Tử bị chê hát nhép lộ liễu khi miệng không khớp với nhạc. Ngôi sao Hương mật tựa khói sương xuất hiện với bộ váy cầu kỳ và biểu diễn ca khúc Đại dương hồng.

Những ca sĩ khác cũng bị phát hiện hát nhép, hát đè là Phạm Thừa Thừa và Trình Tiêu. Ra mắt với vai trò ngôi sao thần tượng, việc Phạm Thừa Thừa lựa chọn hát đè, khiến người xem không hài lòng.

Từ khóa "Trình Tiêu hát nhép" ngay lập tức đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của Weibo. Nhiều khán giả tiếc nuối vì tạo hình trong tiết mục Tôi từng bắt gặp một tia sáng của Trình Tiêu đẹp, cuốn hút.

Tuy nhiên, sau đó, người hâm mộ của Trình Tiêu chia sẻ lại quá trình nữ ca sĩ ghi hình tiết mục và giải thích màn biểu diễn còn phối hợp với sự xuất hiện của AI, nên bắt buộc phải ghép nhạc có sẵn.

Ngoài các ca sĩ thần tượng hoặc nghệ sĩ tay ngang không có màn trình diễn tốt, nhóm ca sĩ thâm niên như Tiết Chi Khiêm hay Trương Thiều Hàm thể hiện phong độ giảm sút, giọng hát khó nghe trong đêm nhạc đón năm mới 2023.

Trình Tiêu và Dương Mịch trên sân khấu đêm nhạc giao thừa. Ảnh: Sina.

Hai phần trình diễn của Vương Tuấn Khải và Dương Mịch cũng gây tranh luận. Vương Tuấn Khải gây chú ý với màn đu dây ở độ cao cách sân khấu hàng chục mét bằng một tay trong phần kết tiết mục. Tuy nhiên, khả năng hát của nam ca sĩ sinh năm 1999 chưa làm hài lòng khán giả. Thành viên nhóm TFBoys lựa chọn bản nhạc rock kinh điển We will rock you, nhưng giọng của anh bị đánh giá yếu, thiếu lửa để truyền tải đúng tinh thần bài hát.

Dương Mịch cũng cháy hết mình trên sân khấu đài Hồ Nam với ca khúc solo Sao bạn đẹp như thế và bản remix Ánh trăng nói hộ lòng tôi, song ca với Đại Trương Vỹ. Thế nhưng, một số khán giả bình luận Dương Mịch phá hỏng bài hát kinh điển. Dương Mịch được khen ngợi chủ yếu nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 37 và thần thái tự tin trên sân khấu.