Dương Triệu Vũ hoá ‘chàng thơ’ trên bìa album mới

Qua album mới, nam ca sĩ muốn gửi gắm đến người yêu nhạc những điều anh đã chiêm nghiệm được về tình yêu và cuộc sống.

Nối tiếp những dấu ấn trong hành trình âm nhạc của mình, Dương Triệu Vũ tiếp tục gửi đến khán giả album mới mang tên Uyên Uyển - Những mùa hoa bỏ lại. Album là những giai điệu nhẹ nhàng, lắng đọng mà nam ca sĩ muốn gửi đến khán giả trước khi đến với liveshow Uyên Uyển diễn ra tại Four Season - The Nam Hải, Hội An vào ngày 24/4.

Dương Triệu Vũ lãng tử trong bộ ảnh chụp cho album Uyên uyển - Những mùa hoa bỏ lại.

Trên bìa album Uyên Uyển, Dương Triệu Vũ xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và lãng tử. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ cho biết: “Mất gần 40 năm tôi mới chiêm nghiệm được chút ít về tình yêu và cuộc sống. Tôi nhận thấy tình yêu thật đẹp. Các cung bậc cảm xúc cho tôi chất liệu sống, biết yêu và hiểu cảm xúc của người mình thương. Tôi muốn yêu một cách trọn vẹn, chân thành và không có sự toan tính. Khi yêu thì ai cũng như ai, từ vị quân vương đến kẻ khờ khạo… tất cả cảm xúc đều thuần khiết”.

Uyên uyển - Những mùa hoa bỏ lại là sự chiêm nghiệm mà Dương Triệu Vũ đúc kết được trong thời gian qua.

Album lấy ý tưởng từ liveshow Uyên Uyển, tái hiện một khu vườn địa đàng đầy tiếng chim hót qua 4 mùa. Dương Triệu Vũ kỳ vọng album lần này sẽ là chất liệu để làm nên thành công của liveshow sắp tới.

Album được phát hành trên các kênh âm nhạc như Zing, Nhaccuatui, Itunes, Spotify… gồm những ca khúc là Lạc mất mùa xuân, Đồng xanh, Giàn thiên lý đã xa, Những mùa hoa bỏ lại...

Bìa album Uyên uyển - Những mùa hoa bỏ lại.

Liveshow Uyên Uyển được tổ chức tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An. Nơi đây được đánh giá là điểm đến sang trọng và đẳng cấp, Four Seasons là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới tại Việt Nam, top 100 khách sạn đẳng cấp thế giới. Liveshow quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu như danh ca Như Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà.