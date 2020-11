Dương Triệu Vũ bắt tay Six Senses Ninh Vân Bay làm liveshow

Liveshow “Dạ nguyệt” của Dương Triệu Vũ sẽ được tổ chức tại một trong những resort cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Nói về sự hợp tác với ca sĩ Dương Triệu Vũ, ông Andrew Whiffen - đại diện khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay - cho biết: "Từ trước đến nay, Six Senses chưa từng hợp tác với bất cứ nghệ sĩ nào. Tuy nhiên với Dương Triệu Vũ, chúng tôi đánh giá anh là một trong những nghệ sĩ tên tuổi nên Six rất vui mừng khi được đồng hành cùng anh lần này".

Liveshow Dạ nguyệt của Dương Triệu Vũ sẽ diễn ra tại Six Senses Ninh Vân Bay.

Dạ nguyệt là liveshow âm nhạc kết hợp nghỉ dưỡng. Khác với những liveshow thông thường khi nghệ sĩ chỉ chăm sóc khán giả trong 2 tiếng diễn ra show, Dạ nguyệt sẽ chăm lo chu đáo cho khán giả từ giây phút họ bắt đầu đặt chân xuống sân bay Cam Ranh đến các vấn đề di chuyển, ăn uống, nghỉ ngơi... Dương Triệu Vũ kỳ vọng Dạ nguyệt không chỉ là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, mà còn là kỷ niệm đẹp về một kỳ nghỉ thực sự dành cho khán giả.

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng và biệt lập tại Six Senses Ninh Vân Bay.

Dạ nguyệt quy tụ dàn khách mời là những người bạn thân thiết của Dương Triệu Vũ như NSƯT Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết, Bảo Anh. Liveshow sẽ diễn ra vào ngày 6/12, giá vé từ 20 triệu đồng/khách đã tặng kèm một đêm nghỉ dưỡng tại Six Senses Ninh Vân Bay.

Nằm biệt lập ở bán đảo Ninh Vân, Six Senses gồm những căn villa nằm ẩn mình dưới tán cây và nhiều tảng đá lớn. Cảnh thơ mộng, dịch vụ cao cấp giúp Six Senses Ninh Vân Bay trở thành một trong những nơi nghỉ dưỡng lý tưởng tại Việt Nam.

Khung cảnh nghỉ dưỡng trong mơ tại Six Senses Ninh Vân Bay.

Six Senses Ninh Vân Bay từng được báo Anh nhắc tới là một trong những resort đẹp nhất thế giới. Tại đây, du khách có thể hoà mình trong không gian thiên nhiên hoang sơ, tách biệt với thế giới bên ngoài.