Đường tình lận đận của nhóm diễn viên quyền lực nhất showbiz Hàn

Gong Hyo Jin: Một "mẩu" quyền lực khác của hội bạn thân trên là "nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin. Không tập trung vào mảng điện ảnh như Lee Jung Hyun hay Uhm Ji Won, Gong Hyo Jin lựa chọn phát triển ở lĩnh vực phim truyền hình và đã gặt hái nhiều thành công, là nữ chính của loạt tác phẩm ăn khách như Thank you, Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, When the Camellia Blooms... Chiều cao 1,72 m cùng gương mặt đậm chất Á Đông cũng giúp cô được đánh giá cao ở mảng thời trang.