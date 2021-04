Đường tình lận đận của Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm. Thậm chí, cô từng điêu đứng vì bị chồng cũ dùng cảnh nóng của cả hai để kiếm tiền.

Là ngôi sao nổi tiếng có mức thu nhập khủng, luôn lọt top những nghệ sĩ trẻ mãi không già, tuy nhiên, đường tình duyên của Jennifer Lopez (thường được gọi là J.Lo) bị đánh giá gập ghềnh, truân chuyên. Trước khi hủy hôn với Alex Rodriguez, Jennifer Lopez đã trải qua nhiều mối tình không thành khác.

Có xuất thân nghèo khó

Theo Childhoodbiography.com, Jennifer Lopez (sinh năm 1969) sinh ra trong gia đình cơ bản có bố là kỹ thuật viên, mẹ là giáo viên. Jennifer Lopez là con thứ hai trong nhà, cô có một chị gái, một em gái.

Ngày nhỏ, J.Lo cùng gia đình sinh sống trong căn hộ không mấy rộng rãi ở một khu phố bình dân. Thế nhưng, cô luôn được cha mẹ ủng hộ sở thích nghệ thuật. Những năm học cấp 2, Lopez thường nằm trong top những nữ sinh có thành tích tốt về thể dục, thể thao. Tới khi học đại học, J.Lo quyết định bỏ ngang khi nhận ra đam mê thực sự của bản thân là con đường ca hát.

Thời điểm này, cô làm thêm nhiều việc khác nhau để có tiền theo đuổi sự nghiệp ca hát, vũ đạo. Cô tập luyện ngày đêm, nhiều lần ứng tuyển vào những cuộc thi tuyển chọn vũ công. Tới năm 1991, may mắn đã mỉm cười với cô khi J.Lo được nhận vào vị trí nhảy phụ cho một MV của nhóm New Kids on the Block.

Từ đây, J.Lo nhận được nhiều lời mời hơn. Cô được chọn là một trong số những vũ công cho chương trình truyền hình In Living Colour. Lopez tiếp tục được tham gia bài nhảy cho Janet Jackson.

Sau đó, J.Lo ngừng nhận hợp đồng về vũ đạo. Cô tập trung luyện giọng và chính thức phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên If You Had My Love vào năm 1999. Ca khúc này giúp J.Lo trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chỉ sau Britney Spears với ca khúc Baby One More Time.

Xây dựng hình ảnh gợi cảm

Theo Grammy.com, hình ảnh của J.Lo chính thức ngập tràn trên các trang báo thế giới vào năm 2000, khi cô tham dự Grammy Awards. Lần này, nữ ca sĩ chọn váy xanh có phần ngực xẻ sâu táo bạo. J.Lo phải nhận không ít chỉ trích khi mới nổi tiếng đã chọn trang phục phản cảm quá đà. Tuy nhiên, một ngày sau đó, hình ảnh của cô trong lễ trao giải đã có hơn nửa triệu người tải xuống.

Cũng từ đây, J.Lo theo đuổi hình ảnh quyến rũ. Dần dần, cô trở thành biểu tượng của gợi cảm. Nhiều năm trong nghề, Lopez luôn được ngưỡng mộ với vẻ ngoài không đổi theo thời gian. So với hình ảnh của nhiều năm về trước, khán giả nhận xét cô càng già càng đẹp.

Theo Daily Mail, ngày 25/3, nhà nghiên cứu của viện thẩm mỹ Glowday công bố kết quả bình chọn những ngôi sao trên 40 tuổi có sức ảnh hưởng nhất. Theo đó, có tới 38% phụ nữ Anh cho biết cảm thấy hạnh phúc hơn nếu họ đẹp như Jennifer Lopez khi bước sang độ tuổi của cô.

Để duy trì ngoại hình không tuổi, Lopez cho biết cô luôn hướng tới lối sống tích cực, tử tế và nghĩ tốt cho người khác. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ dành 3-4 buổi/tuần để tập gym với huấn luyện viên Tracy Anderson. Các bài tập chủ yếu là thể lực kết hợp tạ, bóng. Ngoài ra cô còn siêng chạy bộ và bơi lội. Jennifer Lopez chỉ được ăn các loại thực phẩm nạc và bổ dưỡng để giữ dáng, cơ bắp. Bữa ăn của cô được phụ trách bởi đầu bếp cá nhân Kelvin Fernandez.

Trắc trở đường tình

Ngày 15/4, Jennifer Lopez và Alex Rodriguez cùng lên tiếng xác nhận đã chia tay. "Chúng tôi nhận ra rằng mối quan hệ bạn bè tốt hơn cho cả hai và muốn duy trì như vậy. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc chung, hỗ trợ nhau trong các dự án và việc kinh doanh", họ nói.

Trước đó, hồi tháng 3, CNN đưa tin nữ ca sĩ đã hủy hôn. Như vậy, sau gần 4 năm gắn bó, J.Lo đã chính thức chia tay bạn trai. Cô và Alex Rodriguez đính hôn vào tháng 3/2019, từng lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2020 nhưng phải hoãn vì dịch Covid-19.

Trước khi hủy hôn với Alex Rodriguez, chủ nhân On The Floor từng có nhiều mối tình tưởng như sẽ hạnh phúc nhưng rồi vẫn tan vỡ. Cô từng khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối khi hủy bỏ hôn ước với Ben Affleck chỉ vài giờ trước khi hai người chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2003. Trong một cuộc phỏng vấn, Jennifer Lopez cho biết cô đã rất đau khổ khi chia tay tài tử.

"Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đau lòng đến vậy", Jennifer nói. Đây được coi là một trong những mối tình chấm dứt đột ngột gây tổn thương nhiều nhất cho nữ ca sĩ sinh năm 1969.

J.Lo hủy bỏ hôn ước với Ben Affleck chỉ vài giờ trước khi hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

Cô cũng từng điêu đứng vì cách hành xử dơ bẩn của chồng đầu tiên - Ojani Noa - phục vụ bàn người Cuba. Cả hai nảy sinh tình cảm khi J.Lo quay phim ở Miami và kết hôn năm 1998. Tuy nhiên, mối tình của cả hai chỉ kéo dài gần một năm. Sau đó, Ojani Noa nhiều lần phát tán cảnh nóng của cả hai cho nhà sản xuất phim 18+ để kiếm tiền. J.Lo đã nhiều lần làm đơn kiện để ngăn chặn điều này.

Trong hai năm từ 1999 đến 2001, J.Lo hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc Diddy nhưng tan vỡ vì Diddy liên tiếp vướng vào những ồn ào như ngoại tình, sử dụng vũ khí trái phép.

Mối tình với nhạc sĩ Marc Anthony được coi là một trong những chuyện tình cảm hạnh phúc nhất của J.Lo. Cô và chồng cũ bên nhau bảy năm. Họ hẹn hò năm 2003 và kết hôn vào một năm sau đó. Tới năm 2008, J.Lo sinh đôi hai bé một trai, một gái.

Tưởng như nữ ca sĩ đã tìm thấy hạnh phúc cuối cùng, tới năm 2011, họ tan vỡ khiến khán giả tiếc nuối. Thời điểm đó, chủ nhân On The Floor suy sụp. Tuy nhiên, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc hai con.

Ngoài những chuyện tình kể trên, nữ ca sĩ từng trải qua cuộc tình chóng vánh với vũ công Casper Smart - chàng trai kém cô 17 tuổi, rapper Drake và vũ công kiêm biên đạo múa Cris Judd. Tuy vậy, tất cả đều không thành do cả hai có khác biệt về lối sống, quan điểm.