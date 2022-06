Đường tình duyên trắc trở của Son Heung-min

Tháng 11/2015, tờ The Fact tiếp tục công bố ảnh Son đi chơi đêm với Yoo So Young, cựu thành viên nhóm nhạc nữ After School. Ít ngày sau, So Young lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Nhưng mối tình này cũng sớm chết yểu khi không nhận được sự ủng hộ từ công chúng và gia đình Son.