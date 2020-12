Đường tình duyên lận đận của Chae Rim

Chae Rim sinh năm 1979, gia nhập showiz năm 1994 và nhanh chóng trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng của phái nam Hàn Quốc. Cô được yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, tạo thiện cảm với khán giả xem truyền hình. Với thành công của All About Eve (2000), Chae Rim vụt sáng, nổi tiếng khắp châu Á và được xem là "nữ thần trong mộng" của hàng triệu thanh niên châu Á.