Đường tình của siêu mẫu có giới tính phức tạp Cara Delevingne

Cara Delevingne công khai là người pansexual. Cô từng trải qua nhiều mối tình phức tạp với người nổi tiếng như Harry Styles, Michelle Rodriguez, Paris Jackson.

Theo Fox News, Cara Delevingne thừa nhận xu hướng tính dục của bản thân thay đổi liên tục. Nhiều lúc, người đẹp cảm thấy hoang mang về giới tính của chính mình. Ngoài chuyện tình cảm, Cara được biết đến là chân dài nổi tiếng nước Anh, là một trong những thiên thần cá tính bậc nhất của hãng nội y Victoria's Secret.

Chuyện tình phức tạp

Cara Delevingne không giấu chuyện cô là người lưỡng tính, có thể yêu cả nam và nữ. Với từng mối quan hệ, người đẹp có cách thể hiện khác nhau. Chân dài sinh năm 1992 từng chia sẻ rằng: "Với đàn ông, tôi rất ngoan và nhu mì. Luôn là như vậy. Nhưng khi yêu phụ nữ, tính cách tôi lại đối lập hoàn toàn. Thật khó diễn tả".

Cara nói thêm cô chủ yếu học hỏi mọi thứ từ việc đọc sách, xem phim. Những bộ phim yêu thích của nữ siêu mẫu thường là phim về chuyện cổ tích hay những bộ phim của Disney.

"Đó là một phần lý do tôi không muốn chấp nhận giới tính của mình. Bởi vì, bạn biết đấy, hầu hết công chúa Disney đều yêu nam giới. Đó là điều hiển nhiên. Và nếu tôi không thích đàn ông, tôi không phải công chúa", Cara bày tỏ.

Năm 2013, truyền thông đưa tin Cara Delevingne yêu Harry Styles khi cả hai thường xuyên đi chơi, đi ăn chung. Tuy nhiên, nam ca sĩ phủ nhận điều này.

Năm 2014, Cara Delevingne và mỹ nhân Fast & Furious Michelle Rodriguez xác nhận mối quan hệ. Cả hai thoải mái hôn nhau khi cùng đi xem bóng rổ. Cặp sao nữ thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở nhiều nơi, từ Tuần lễ Thời trang Paris cho tới những sự kiện lớn ở London.

Cara Delevingne và mỹ nhân Fast & Furious Michelle Rodriguez. Ảnh: Daily Mail.

"Cara rất đáng yêu. Khi mới bắt đầu đi chơi cùng nhau, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người thú vị nhưng không, cô ấy là người tuyệt vời. Cara hơi nóng tính nên tôi không muốn tranh cãi với cô ấy", Michelle Rodriguez nói. 4 tháng sau đó, họ chia tay với lý do Rodriguez không chịu được tính lẳng lơ của Cara.

Khoảng năm 2017, siêu mẫu tiếp tục hẹn hò đồng giới với Paris Jackson - con gái Michael Jackson. Cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ nhưng không ít lần lọt vào ống kính cánh săn ảnh khi đang tình tứ.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của nữ siêu mẫu với con gái Michael Jackson chỉ diễn ra thời gian ngắn. Năm 2018, Cara Delevingne qua lại với Ashley Benson. Thời điểm đó, cánh săn ảnh bắt gặp cả hai hôn nhau tại sân bay Heathrow ở London (Anh). Họ chính thức công khai chuyện tình trước công chúng từ tháng 6/2019.

Chân dài sinh năm 1992 từng chia sẻ rằng chuyện tình của cô rất tốt đẹp và cảm thấy may mắn khi tìm thấy Ashley Benson. Nữ siêu mẫu bày tỏ cô là tuýp người mong muốn được yêu thương, chăm sóc người khác hơn là nhận yêu thương từ đối phương.

Tháng 5/2020, một lần nữa, Cara trải qua cú sốc tình cảm khi chia tay Ashley vì căng thẳng kéo dài. Ngay sau đó, Ashley quay trở lại yêu đàn ông, để mặc Cara lẻ loi.

Tháng 9/2020, Cara Delevingne công khai tình cảm với nữ ca sĩ Halsey. Trước đó, chân dài sinh năm 1992 vướng nghi vấn yêu người mẫu trẻ Kaia Gerber. Cả hai sống chung nhà, xăm hình đôi và còn gọi nhau là "tri kỷ".

Cara Delevingne trải qua nhiều mối tình với người nổi tiếng. Ảnh: Mirror.

Tới ngày Valentine 14/2/2021, siêu mẫu Cara Delevingne và bạn trai Jaden Smith - con trai Will Smith - lọt vào ống kính cánh săn ảnh khi đang dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Trong loạt ảnh do truyền thông đăng tải, Jaden Smith ôm bó hoa hồng đứng trước nhà hàng ở Tây Hollywood (Los Angeles).

Năm 2020, lần đầu tiêm, nữ siêu mẫu từng lên tiếng xác nhận bản thân là người pansexual (toàn tính luyến ái - người có xu hướng hấp dẫn tình dục, tình cảm với bất kể giới tính nào). Sau đó, Delevingne cho hay cô cảm thấy tự hào khi dám nói ra con người thật của mình.

Cara nói thêm năm 18 tuổi, cô lần đầu nhận ra cô có tình cảm với một người đồng giới. Sau đó, nữ siêu mẫu đã bày tỏ điều này với cha và nhận được sự đồng cảm, an ủi từ ông. Delevingne kể rằng cô đã khóc rất nhiều và lo sợ rằng bị cha đuổi ra khỏi nhà nhưng sự thật không phải như vậy. Cha cô đã ôm con gái vào lòng và nói rằng: "Con xứng đáng được yêu thương".

Nữ siêu mẫu nhận ra cô có tình cảm với người đồng giới vào năm 18 tuổi. Ảnh: Fox News.

Xuất thân danh giá

Cara Delevingne là người đẹp có xuất thân danh giá. Cô mang họ Delevingne - dòng họ danh tiếng ở London nói chung và giới quý tộc nói riêng.

Ông nội của Cara là Lionel Lawson Faudel-Phillips, một nam tước. Ông ngoại của cô là Jocelyn Stevens - nhà sáng lập tờ báo Queen (tiền thân của tạp chí Harper’s Bazaar). Còn cha đẻ của cô là một nhà phát triển bất động sản.

Không chỉ vậy, cha nuôi của Cara là Nicholas David Coleridge - chủ tịch tập đoàn Condé Nast Britain (sở hữu nhiều đầu báo, tạp chí nổi tiếng như Allure, Glamour, GQ...). Mẹ đỡ đầu của cô là nữ diễn viên kỳ cựu Joan Collins.

Người đẹp lớn lên trong dinh cơ ở Belgravia - khu phố đắt nhất thế giới (trung bình mỗi căn có giá 21 triệu USD ). Nhờ gia thế khủng, việc Cara dễ dàng nổi tiếng từ khi còn bé là điều dễ hiểu, không nằm ngoài dự đoán.

Chân dài nước Anh từng học ở trường nữ sinh Francis Holland School và sau đó chuyển đến Bedales School. Cả hai ngôi trường đều nổi tiếng mức học phí đắt đỏ và đã đào tạo rất nhiều nhân vật, nghệ sĩ quốc tế.

Với bản tính năng động sẵn có, Cara quyết định theo đuổi nghệ thuật, bắt đầu bằng việc làm người mẫu từ năm 8 tuổi khi xuất hiện trên tạp chí Vogue Italy.

Cara mang họ Delevingne - dòng họ danh tiếng ở London nói chung và giới quý tộc nói riêng. Ảnh: The Sun.

Sự nghiệp người mẫu

Năm 2018, theo Forbes, Cara Delevingne là chân dài được trả lương cao nhất nước Anh. Cô sở hữu tài sản ròng gần 28 triệu USD và hóa đơn thuế hơn 4 triệu USD .

Kiếm hàng triệu USD từ khi còn trẻ nhưng Cara khẳng định cô không muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Chân dài 29 tuổi cảm thấy bị gò bó, lãng phí tuổi xuân trên sàn catwalk.

"Khi sải bước trên sàn catwalk, tôi luôn thấy trống rỗng vì thời trang chỉ là vẻ bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy được nội tâm bên trong. Tôi sẽ kết thúc mọi thứ với thời trang ở đây".

Năm 2012, Cara bắt đầu theo đuổi diễn xuất với dự án đầu tay Anna Karenina. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Paper Towns, Suicide Squad.

Cara Delevingne là chân dài được trả lương cao nhất nước Anh. Ảnh: Eto Online.

Thời gian đầu, Cara gặp nhiều áp lực vì bị chê diễn đơ cứng. Người đẹp thừa nhận cô cảm thấy khó khăn khi đóng cặp với nhiều bạn diễn nổi tiếng hơn mình. Nhờ cố gắng không ngừng nghỉ, nữ siêu mẫu lấn sân sang điện ảnh dần khẳng định được tên tuổi với vai chính Laureline trong Valerian and the City of a Thousand Planets.