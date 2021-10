Đường sách TP.HCM hoạt động trở lại

Khu vực quầy thanh toán được trang bị thêm vách ngăn để đảm bảo an toàn phòng dịch. Bà Hoàng Thị Thu Thảo, cửa hàng trưởng Nhà sách First News Trí Việt, cho biết: "Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã tháo dỡ bớt vài kệ sách để khách hàng có thêm không gian rộng rãi, giữ khoảng cách với nhau, an tâm hơn khi lựa chọn sách".