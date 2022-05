Đường phố ở Việt Nam xuất hiện trong phim kinh dị Mỹ

Hình ảnh đường phố Việt Nam đã được sử dụng trong một phân cảnh của phim hoạt hình “Night of the Mini Dead”. Tác phẩm thuộc series ăn khách “Love, Death & Robots”.

Ngày 20/5, mùa thứ ba của series hoạt hình Love, Death & Robots đã lên sóng với chín tác phẩm đa dạng về thể thoại cũng như hình thức thể hiện. Loạt phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Giới phê bình cũng đánh giá cao mùa 3 của Love, Death & Robots khi dành cho tác phẩm 100% phản hồi tích cực trên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes.

Theo dõi mùa ba Love, Death & Robots, khán giả tinh mắt đã phát hiện hình ảnh đường phố Việt Nam xuất hiện trong một cảnh của phim hoạt hình ngắn Night of the Mini Dead. Địa điểm được ê-kíp đưa vào phim, theo chia sẻ của người dùng Facebook Nguyễn Leonardo, là ngã 3 giữa hai con phố Nguyễn Thái Học và Chu Văn An tại TP. Huế.

So sánh ảnh chụp vệ tinh từ Google được người dùng Internet chia sẻ với hình ảnh trong phim, dễ dàng nhận ra các họa sĩ đã tái hiện đoạn phố với độ chính xác cao từ tổng thể vị trí, kiến trúc, màu sắc các khối nhà. Khán giả còn có thể đọc được tên nhiều cửa hàng viết bằng tiếng Việt khi nhanh tay ấn nút tạm dừng Night of the Mini Dead ở thời điểm 2 phút 36 giây.

Cảnh thành phố Huế xuất hiện trong series hoạt hình ăn khách Love, Death & Robots. Ảnh: Netflix.

Trong quá trình sản xuất, ê-kíp cũng có những điều chỉnh nhất định để khung cảnh thêm bắt mắt cũng như hòa hợp với kịch bản và góc nhìn của bộ phim. Họ đã gắn thêm nhiều biển hiệu, đèn quảng cáo màu đỏ vào ngôi nhà nằm ở đoạn giao giữa hai con phố. Tuy nhiên không quảng cáo nào trong số này viết bằng tiếng Việt.

Trên thực tế, chúng được thể hiện bằng ba loại chữ viết khác nhau - hai trong số này có thể dễ dàng nhận ra là Trung Quốc và Thái Lan, biển quảng cáo còn lại, đặt ở vị trí cao nhất, nhiều khả năng là chữ viết của người Ấn Độ hoặc một quốc gia thuộc khu vực Tây và Nam Á. Ê-kíp làm phim đã bối rối trong việc tìm ra một dấu hiệu đủ rõ ràng để làm chỉ dẫn địa lý cho cảnh phim của mình.

Quang cảnh đoạn giao giữa hai con phố Nguyễn Thái Học và Chu Văn An tại TP. Huế theo dữ liệu từ Google. Ảnh: Google.

Night of the Mini Dead là tác phẩm thứ tư trong chùm phim Love, Death & Robots mùa 3. Phim thể hiện cuộc tấn công của binh đoàn xác sống dưới góc nhìn hài hước khi quan sát mọi thứ từ đại cảnh. Con người và xác sống trên phim chỉ bé li ti như kiến, các công trình kiến trúc đồ sộ là tinh hoa hàng thiên niên kỷ không ngừng phát triển của con người nom chỉ như đồ chơi xếp hình. Sự tương phản không khỏi khiến người xem đặt ra câu hỏi về việc loài người, hay chính mỗi cá nhân, “vĩ đại” đến đâu trong thế giới vô hạn bao quanh mình.

Phần tóm tắt bộ phim viết: “Tận thế được hoài thai - theo đúng nghĩa đen - trong khoảng sân của một nghĩa địa. Một cặp tình nhân đang mây mưa giữa chốn an nghỉ của người đã khuất thì bị tấn công bởi những xác chết sống dậy. Cuộc tiến công của binh đoàn thây ma nhanh chóng lan rộng, từ ngoại ô Los Angeles tới Vatican và xa hơn thế. Những bộ hàm đói khát máu thịt không ngừng cắn xé, đưa thế giới đến hồi diệt vong”.