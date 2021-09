Đường phố New Jersey 'giờ như một cái hồ lớn'

Lũ lụt do siêu bão Ida gây ra khiến ít nhất 45 người thiệt mạng ở các thành phố lớn miền Đông nước Mỹ, nhấn chìm hệ thống tàu điện ngầm và đường phố nhiều nơi. Hai bang New York và New Jersey đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ do bão Ida. Ảnh: Sipa USA.