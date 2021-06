Đường 'Nhuệ' cùng con nuôi tiếp tục bị đề nghị truy tố

Công an cáo buộc Đường cùng Tiến "Trắng" đã xâm nhập, sử dụng trái phép trụ sở Công ty Lâm Quyết hơn 2 tuần mà chưa được sự cho phép của chủ công ty.

Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", 50 tuổi) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", 26 tuổi, con nuôi Đường) về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân theo Khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự 1999.

Khung hình phạt 2 bị can có thể nhận là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

Đường "Nhuệ" cùng Tiến "Trắng" bị đề nghị truy tố với khung hình phạt tối đa một năm tù. Ảnh: Facebook Nguyễn Xuân Đường.

Theo kết luận điều tra, tháng 1/2017, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (chủ Công ty Lẫm Quyết, 59 tuổi) và bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi, ở TP Thái Bình) vay của vợ chồng Dương, Đường số tiền 1,7 tỷ đồng .

Chiều 3/10/2017, hay tin vợ chồng chủ Công ty Lẫm Quyết đi khỏi TP Thái Bình, Đường cùng Tiến "Trắng" tới trụ sở công ty này tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, để đòi tiền. Tại đây, Đường yêu cầu những người có mặt không được lấy tài sản của công ty ra ngoài mà phải chờ vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết về để giải quyết. Những người này đồng ý và ra về.

Sáng 4/10/2017, một số công nhân tới công ty thì thấy Tiến cùng 2-3 người nữa ở đó nên đã tự quay về. Hai người đàn ông được ông Lẫm nhờ quản lý công ty cũng bị Tiến cùng đàn em yêu cầu dọn dẹp hành lý và rời đi.

Tiến sinh hoạt tại trụ sở Công ty Lâm Quyết đến ngày 19/10/2017 thì được Đường chỉ đạo đi về.

Công an TP Thái Bình cáo buộc Đường cùng Tiến đã xâm nhập, chiếm giữ trái phép, sử dụng trụ sở Công ty Lâm Quyết làm chỗ ở mà chưa có sự đồng ý của chủ công ty. Do đó, đơn vị đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 bị can về tội Xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân với mức án tối đa một năm tù.

Đường "Nhuệ" là bị can ở 4 vụ án trong hơn một năm qua tại Thái Bình. Ảnh: H.L.

Trước khi bị khởi tố, Đường "Nhuệ" đã liên quan tới 2 vụ án Cố ý gây thương tích và một vụ án Cưỡng đoạt tài sản (đang trong quá trình điều tra, truy tố) xảy ra tại Thái Bình. Tổng mức án Đường đang phải chấp hành là 6 năm tù.

Trong khi đó, Tiến "Trắng" đã bị tòa án tuyên 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và đang bị điều tra, đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản trong vụ án vợ chồng Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hỏa táng tại Thái Bình.