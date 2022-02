Dưỡng môi với chiết xuất hoa nhung tuyết

Chiết xuất từ hoa nhung tuyết có thể giúp đôi môi căng bóng, mịn màng nhờ khả năng chống nắng và cấp ẩm.

Bên cạnh son màu, son dưỡng là một trong những vật bất ly thân của phái đẹp. Đôi môi được chăm sóc đúng cách bằng son dưỡng sẽ hạn chế nhiều vấn đề như xỉn màu, bong tróc, thô ráp, trở nên mịn mượt, căng bóng. Một khi da môi được cải thiện, dù không tô son, phái đẹp vẫn đủ tạo thiện cảm với người đối diện.

Đôi môi cần được chăm sóc đúng cách để luôn mềm mịn, tươi tắn.

Để có đôi môi đẹp tự nhiên, trước hết phái đẹp cần hiểu biết nhất định về da môi. Với cấu tạo khá đặc biệt so với các vùng da khác của cơ thể, môi không có tuyến nhờn hay lỗ chân lông nên dễ khô hơn. Vì vậy, môi càng cần được giữ ẩm đều đặn chứ không riêng những ngày hanh khô.

Đôi môi gồm 3-5 lớp tế bào thay vì 16 lớp như những vùng da khác trên cơ thể. Các tác nhân như chất kích thích, thói quen xấu hay ánh nắng dễ khiến da môi bị tổn thương, mất đi vẻ đẹp tự nhiên.

Do vậy, bên cạnh sử dụng son tạo màu, chăm sóc môi đúng cách với các dòng son dưỡng có chiết xuất an toàn từ thiên nhiên là lựa chọn của nhiều cô gái. Có thể kể đến bộ 3 sản phẩm dưỡng môi của V Lu An Cosmetics với chiết xuất từ hoa nhung tuyết.

Mọc trên dãy núi Alps cao nhất châu Âu, nhung tuyết còn được biết đến là quốc hoa của Thụy Sĩ. Nhờ chịu ảnh hưởng và tiếp xúc nhiều với tia cực tím, tế bào gốc của loài hoa này đã hình thành các chất giúp chống lại tia tử ngoại, bảo vệ da hiệu quả dưới ánh nắng mặt trời.

Bộ sản phẩm chăm sóc môi V Lu An Cosmetics.

Do đó, chiết xuất tế bào gốc hoa nhung tuyết có khả năng chống nắng và làm dịu da, giúp làm chậm dấu hiệu lão hóa và tổn thương. Ngoài ra, tinh chất này còn giúp tăng độ săn chắc và tính đàn hồi ở da, đồng thời cung cấp độ ẩm, giúp môi luôn tươi tắn.

Sản phẩm chăm sóc môi V Lu An có màu sắc ngọt ngào, hương thơm dễ chịu.

Bộ ba sản phẩm dưỡng môi V Lu An gồm Vegan Lip Exfoliator - tẩy tế bào chết cho môi; Recovery Lip Mask - mặt nạ phục hồi dưỡng ẩm môi; Nature-infused Pink Lip Serum - tinh chất phục hồi và làm hồng môi. Mỗi sản phẩm đều có công dụng làm mềm, lấy đi các tế bào chết, hỗ trợ phục hồi môi bị tổn thương, giảm thâm... Một điểm mạnh khác khiến sản phẩm được phái đẹp ưa chuộng là màu sắc ngọt ngào và hương thơm dịu nhẹ thư giãn.

“Chúng tôi mong rằng với bộ ba sản phẩm chăm sóc môi của V Lu An, các cô gái sẽ cảm nhận sự tuyệt vời khi đôi môi dần trở nên hồng tự nhiên và căng tràn sức sống. Nhờ đó các cô nàng sẽ luôn xuất hiện rạng rỡ”, đại diện V Lu An chia sẻ.