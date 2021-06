Dương Mịch lại đóng phim ngôn tình ở tuổi 35

"Định luật 80/20 của tình yêu" kể về chuyện tình của nữ luật sư có sự nghiệp thành công nhưng lạnh nhạt trước hôn nhân. Dương Mịch đóng cặp với đàn em kém 9 tuổi Hứa Khải.

Ngày 7/6, QQ đưa tin bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu ra trailer mới, trong đó Dương Mịch và Hứa Khải có nhiều cảnh hôn.

Trong trailer có cảnh hôn trong phòng bếp, trên ghế sofa... Dương Mịch lúc đầu lạnh lùng với Hứa Khải, nhưng sau đó nữ diễn viên chủ động bày tỏ tình cảm. Trailer của phim nhận được hàng chục nghìn lượt xem, nhiều ý kiến cho rằng nội dung phim ngọt ngào và cảnh tình cảm của hai diễn viên thu hút.

Dương Mịch có nhiều cảnh tình cảm trong phim mới cùng Hứa Khải. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, trên QQ, phần lớn khán giả Trung Quốc bày tỏ thất vọng vì Dương Mịch tiếp tục đóng một tác phẩm ngôn tình lãng mạn ở độ tuổi 35. Bên cạnh đó, nội dung câu chuyện cũng khiến người xem khó đồng cảm.

Hứa Khải vào vai Dương Hoa, thanh niên điển trai, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng không có công việc, ở nhà nuôi rùa khiến cha mẹ phiền lòng. Thiết lập nhân vật nam chính bị đánh giá là không hợp lý. Dương Hoa không có chí tiến thủ.

Trong khi đó, Dương Mịch vào vai nữ luật sư Tần Thi một lòng theo đuổi sự nghiệp, không chịu kết hôn khiến cha mẹ phải thúc giục. Lúc này, công ty luật có tiếng mà Tần Thi muốn xin vào lại yêu cầu người tuyển dụng đã lập gia đình.

Do đó, anh trai của Tần Thi tự ý sửa đổi thông tin của cô thành "đã kết hôn", mà đối tượng lại là Dương Hoa, người cũng không hài lòng khi bị ép vào tình huống kết hôn giả này. Cả hai rơi vào tình huống khó xử. Cùng lúc đó, bạn trai cũ của Tần Thi trở lại, tạo nên mối tình tay ba.

Ở tuổi 35, Dương Mịch đóng phim ngôn tình với đàn em kém 9 tuổi khiến người hâm mộ nhận xét nhàm chán. Ảnh: Weibo.

Ngày 7/6, trong đại hội chiêu thương của nhà sản xuất, Dương Mịch và Hứa Khải cũng xuất hiện trên sân khấu để quảng bá cho bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu.

Hứa Khải sinh năm 1995, nổi lên từ sau tác phẩm Diên Hi công lược. So về tuổi đời, tuổi nghề, địa vị trong giới giải trí đều không thể sánh với Dương Mịch. Do đó, sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ không được đánh giá cao. Theo Sina, Dương Mịch có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi song vẫn già dặn hơn Hứa Khải.