Dương Mịch không muốn cưới Ngụy Đại Huân

Dương Mịch và Ngụy Đại Huân hẹn hò hơn một năm nhưng không công khai tình cảm. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên nhiều lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Ngày 13/10, trang HK On đưa tin Ngụy Đại Huân nhiều lần cầu hôn Dương Mịch nhưng bị đàn chị từ chối. Dù say đắm bên tình trẻ, người đẹp Cung tỏa tâm ngọc vẫn không muốn tái hôn.

Theo truyền thông Hong Kong, Ngụy Đại Huân rất si mê Dương Mịch. Trước khi đến với nhau, tài tử sinh năm 1989 từng công khai mình là người hâm mộ của nữ diễn viên. Vì vậy, Ngụy Đại Huân mong muốn cưới được nữ thần trong trái tim về nhà.

Dương Mịch hạnh phúc bên Ngụy Đại Huân nhưng không có ý định tái hôn.

Ngược lại, Dương Mịch từng trải qua mối tình 5 năm cùng Lưu Khải Uy. Quãng thời gian này cô bị chỉ trích vì không được lòng gia đình chồng, xa cách với ông xã, là người mẹ vô trách nhiệm. Do đó, Dương Mịch có ác cảm với việc kết hôn. Cô chia sẻ với Ngụy Đại Huân rằng mình không có ý định đi thêm bước nữa.

Theo HK On, đó cũng là lý do hẹn hò hơn một năm nhưng Dương Mịch không thừa nhận tình cảm. Cặp diễn viên nhiều lần bị bắt gặp tới khách sạn, phim trường thăm đối phương. Chuyện tình của họ được ví như một "bí mật công khai" trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, Dương Mịch không muốn bị chú ý quá nhiều vào đời tư, do đó không thừa nhận mối quan hệ với Ngụy Đại Huân.

Cuộc tình sóng gió với Lưu Khải Uy khiến Dương Mịch sợ hôn nhân.

Sina đánh giá đây cũng là cách mà nhiều nghệ sĩ áp dụng như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Họ giấu kín tình cảm riêng để tránh sự soi mói của báo giới. Khi có bước tiến quan trọng, nghệ sĩ mới công khai tin vui với công chúng.

Dương Mịch và bạn trai kém 3 tuổi được bắt gặp hẹn hò từ tháng 8/2019. Sau đó, có nhiều bằng chứng cho thấy họ mặc đồ đôi, du lịch cùng nhau.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, được gọi là "chàng trai bảo tàng" với lý do anh có ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ, ấm áp và gia thế giàu có. Theo Sohu, nam diễn viên thừa kế gia tài khổng lồ từ cha mình - doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm. Ông sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc.