Dương Mịch đắt giá nhất showbiz Hoa ngữ

‘Chúa nhẫn’ có doanh thu thất vọng khi tái phát hành tại Trung Quốc

“The Fellowship of the Rings”, phần đầu tiên thuộc loạt “The Lord of the Rings” của đạo diễn Peter Jackson, gặp trục trặc trong lần tái phát hành tại thị trường Trung Quốc.