Dương Mịch bị chê hết thời

Bộ phim "Mắt bão" ra mắt nhưng không tạo được tiếng vang, Dương Mịch một lần nữa bị chê về diễn xuất, đài từ.

Sina đưa tin bộ phim Mắt bão lên sóng từ 23/2 nhưng sau vài ngày thành tích vẫn không khả quan. Theo đó, độ thảo luận của khán giả liên quan tới nội dung và diễn xuất không nhiều, lượt xem không như kỳ vọng, chỉ đạt 85 triệu, thua phim chiếu mạng Cẩm tâm tựa ngọc vừa ra mắt ngày 26/2.

Thất bại do diễn xuất kém của Dương Mịch

Sina cho biết thêm Mắt bão do công ty quản lý của Dương Mịch là Gia Hành Thiên Hạ tự sản xuất. Trong đó, nữ diễn viên vào vai An Khoa, nhân viên của Cục an ninh Trung Quốc. Nam chính là Trương Bân Bân thể hiện nhân vật Mã Thượng. Các diễn viên phụ quen thuộc, là nghệ sĩ của công ty Gia Hành Thiên Hạ và từng xuất hiện trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

Mắt bão cũng được giới thiệu là "tác phẩm đầu tiên về đề tài an ninh quốc gia". Dương Mịch thể hiện vai diễn đặc vụ mới mẻ, do đó được người hâm mộ mong chờ. Tuy nhiên, khi phim phát sóng, nhiều khuyết điểm trong diễn xuất của nữ diễn viên bị phơi bày.

Dương Mịch thử sức với vai nhân viên cục an ninh quốc gia.

Sina phân tích Dương Mịch vốn yếu về đài từ. Các đoạn thoại của cô thường dính chữ, khó nghe rõ và không cảm xúc. Đảm nhận vai trưởng phòng an ninh, Dương Mịch cần lột tả hình ảnh nữ đặc vụ mạnh mẽ, kiên cường, ham mê công việc. Tuy nhiên, giọng nói của nữ diễn viên thiếu sự uy nghiêm, đôi khi nhỏ nhẹ như hụt hơi.

Trong tập 1, khi nhiệm vụ thất bại, Dương Mịch tự kiểm điểm bản thân, thậm chí muốn xin sang phòng ban khác. Sina đánh giá chi tiết này không thực tế. Công việc tại cục an ninh được điều phối cụ thể, khó xin nghỉ hay thay đổi như vậy. Phân cảnh nhận lỗi, vạch ra những bất cập trong nhiệm vụ, nữ diễn viên cũng đọc thoại như đang làm nũng.

Diễn xuất của nữ diễn viên không được đánh giá tốt.

Bên cạnh đó, biểu cảm của Dương Mịch cũng bị chê. Khán giả ví cô diễn như một cái máy. "Diễn nhân vật có tính cách lạnh lùng, cách đọc thoại và khuôn mặt vô cảm của cô ấy khiến tôi không muốn xem tiếp" - khán giả bình luận.

Liên tiếp các dự án kém chất lượng

Trên Douban, người xem bày tỏ 4 năm gần đây các tác phẩm của Dương Mịch đều không thành công như mong đợi. Trúc mộng tình duyên bị ví là phim thần tượng tuổi trung niên, Phù Dao hoàng hậu, Người đàm phán thành tích trung bình.

Dương Mịch còn đóng chính hai tác phẩm mà nội dung không được đánh giá cao là Cửu Châu Hộc Châu phu nhân và Định luật 80/20 của tình yêu, sẽ lên sóng trong thời gian tới.

"Dương Mịch ở mảng truyền hình đã thất bại suốt 4 năm, khán giả cũng không còn muốn xem phim của cô ấy", "Tôi vốn không mong đợi nhiều về chất lượng vì đây là một tác phẩm khác của Gia Hành Thiên Hạ", "Dương Mịch đóng phim nhiều nhưng diễn xuất không tiến bộ, thậm chí còn thụt lùi. Những đàn em 9X đã trở thành ảnh hậu, thị hậu, cô ấy vẫn không có một giải thưởng nào", "Dương Mịch còn mải đi sự kiện, đi show, làm gì còn thời gian trau dồi diễn xuất", "Dương Mịch hết thời rồi", là bình luận của khán giả trên Douban, Weibo.

Sau nhiều phim thất bại, khán giả "tuyệt vọng" với diễn xuất của Dương Mịch".

Khán giả cho rằng Dương Mịch diễn xuất chưa thực sự tốt. Nhiều năm qua, sự thể hiện của Dương Mịch luôn bị đánh giá thất thường, phụ thuộc vào sự dẫn dắt của bạn diễn. Nữ diễn viên nổi tiếng do ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời thượng và xuất hiện liên tục trên màn ảnh khiến khán giả khó quên được cô.

Cũng có người đánh giá Dương Mịch tham công việc quá mức. Có thời điểm cô đóng phim liên tục, vừa kết thúc tác phẩm này là tham gia đoàn phim khác mà không có thời gian để nghiền ngẫm kịch bản hay nghiên cứu nhân vật. Đó chính là lý do khiến diễn xuất của Dương Mịch chưa chạm tới chiều sâu của vai diễn.

So sánh với đàn em cùng công ty Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch thường xuyên nhận những dự án kém chất lượng. Nữ diễn viên khiến khán giả không trông chờ vào tác phẩm của cô.