Cựu mafia Mỹ từng xin bố về việc bỏ vị trí ông trùm

Xin phép cha từ bỏ thế giới tội phạm rồi sống trong tù vài năm, nhưng cựu trùm băng đảng Gambino tiếp tục phải đối mặt với cơ quan công tố thêm 4 lần.

Chào đời tại New York (Mỹ) vào ngày 14/2/1964, John Gotti Jr. là con lớn nhất và cùng tên với “bố già bảnh bao” John Gotti, ông trùm của băng nhóm tội phạm Gambino ở New York.

Là con của trùm mafia, John Gotti Jr. đến với thế giới tội phạm một cách tự nhiên. Ông gia nhập băng đảng vào năm 1988, nhanh chóng trở thành “đội trưởng” trẻ nhất Gambino, rồi trở thành thủ lĩnh tạm quyền của Gambino từ năm 1992 tới năm 1999 khi John Gotti “cha” vào tù.

Ông trùm tạm quyền của Gambino

“Bố già bảnh bao” John Gotti nhận bản án chung thân không ân xá vào năm 1992 vì đóng vai trò chủ mưu trong vụ giết 5 người. Ông ta chấp hành án ở trại giam liên bang tại Marion, bang Illinois. John Gotti "cha" liên tục kháng án và thậm chí từng kháng án lên Tòa án Tối cao Mỹ, nhưng thất bại. Những năm cuối đời, ông ta chống chọi bệnh ung thư vòm họng trong bệnh viện của nhà tù và qua đời năm 2002 ở tuổi 61.

"Bố già bảnh bao" John Gotti (người đứng giữa, đan tay trước bụng) lĩnh án tù chung thân vào năm 1992. Ảnh: The New York Post.

Dù sống trong tù, John Gotti vẫn không từ bỏ vị trí trùm cao nhất Gambino. Nhờ những cuộc thăm tù nhân hiếm hoi, "bố già bảnh bao" truyền mệnh lệnh tới băng đảng thông qua em trai ruột và con trai. Sau đó, ông ta chỉ định John Gotti "con" vào vị trí ông trùm tạm quyền của Gambino.

Biết cha sa lưới vì FBI cài thiết bị nghe lén khắp nơi, John Gotti “con” rút kinh nghiệm. Ông chỉ bàn công việc trong những cuộc đi dạo, hoặc khi gặp những “đội trưởng” đáng tin tưởng, đồng thời xây dựng hình ảnh như một doanh nhân chân chính.

Mặc dù vậy, nhiều thủ lĩnh dưới quyền không đánh giá cao năng lực của John Gotti “con”, vì Gambino phải nhượng bộ các băng đảng khác trong nhiều tranh chấp. Thậm chí, băng đảng Genovese còn từ chối bàn việc với ông. Năm 1995, hai thủ lĩnh dưới quyền từng lập mưu ám sát John Gotti “con” nhưng bất thành.

Lời cầu xin từ bỏ thế giới ngầm

Bộ phim tài liệu “Gotti: Godfather & Son” (tạm dịch Gotti: Bố già và con trai) của nhà làm phim Richard Stratton kể khi “bố già bảnh bao” John Gotti điều trị ung thư vòm họng trong bệnh viện của nhà tù vào năm 1999, giới chức đã cho phép ông ta gặp John Gotti “con”. Trong cuộc gặp, người con thổ lộ nguyện vọng rời khỏi thế giới ngầm và mong cha chấp thuận.

“Ban đầu John Gotti cha tỏ ra giận dữ. Ông ta hỏi: Danh dự của con đâu? Bản lĩnh đàn ông của con đâu? Nhưng sau đó ông ta trầm ngâm. Có lẽ lúc ấy ông ta trở lại vị thế người cha, chứ không phải vai trò thủ lĩnh băng đảng. Dường như ông ta hiểu con đường tội phạm chỉ dẫn tới 2 kết cục: Mất mạng trên phố hoặc chết trong tù”, Richard Stratton bình luận.

John Gotti “con” phát biểu trong bộ phim tài liệu rằng ông không muốn chịu kết cục như cha và muốn những đứa con của ông trải qua cuộc sống bình thường.

Cựu trùm John Gotti Jr. (hay còn gọi là John Gotti "con") cùng em gái Victoria Gotti là 2 trong 5 người con của "bố già bảnh bao" John Gotti. Ảnh: New York Daily News.

Một số đặc vụ FBI mà Richard Stratton phỏng vấn không tin John Gotti “con” rời bỏ thế giới tội phạm. Họ cũng nghi 2 cha con ông “diễn kịch” trước ống kính nhà làm phim. Tuy nhiên, Richard Stratton tin John Gotti "con" thực sự muốn hoàn lương.

“Nhiều người tin một phần tử mafia chỉ có thể rời cuộc sống tội phạm khi họ trở thành nhân chứng hoặc người cung cấp tin cho lực lượng hành pháp. Tuy nhiên, John Gotti "con" vẫn cải tà quy chính dù không hợp tác với chính quyền. Theo những gì chúng ta đã thấy, ông ấy không còn liên quan tới bất kỳ hoạt động phạm pháp nào, ưu tiên gia đình hơn băng đảng”, Richard Stratton nhận định.

Dù muốn hoàn lương, John Gotti “con” vẫn phải trả giá cho những tội đã thực hiện. Năm 1999, John Gotti “con” lĩnh án 77 tháng tù vì các tội hối lộ, tống tiền, đánh bạc trái phép và gian lận. Ông mãn hạn tù vào năm 2005. Sau khi ra tù, John tuyên bố từ bỏ thế giới ngầm.

Tuy nhiên, các công tố viên tiếp tục nỗ lực truy tố ông từ năm 2005 tới năm 2009. Họ cáo buộc John Gotti “con” và một số đồng phạm tấn công Curtis Sliwa, người sáng lập một tổ chức phản đối mafia, để sát hại nạn nhân nhưng bất thành vào năm 1992 tại New York.

Một nhóm đã bắt cóc Curtis Sliwa khi ông đang ngồi trong xe taxi ở New York. Sau đó, họ đánh ông bằng gậy bóng chày rồi bắn ông vài phát đạn, nhưng may mắn không chết. John Gotti “con” ra tòa 4 lần, nhưng đều trắng án do bồi thẩm đoàn không đạt được sự đồng thuận về việc ông phạm tội hay không. Phiên xử thứ tư diễn ra vào năm 2009. Tới tháng 10/2010, chính phủ Mỹ quyết định từ bỏ nỗ lực truy tố John Gotti “con”.

Báo New York Daily News đã có cơ hội phỏng vấn John Gotti “con” vào năm 2015. Trong cuộc phỏng vấn, John Gotti phủ nhận tin đồn ông là người cung cấp thông tin cho chính phủ. Cựu thủ lĩnh tạm quyền băng đảng Gambino nói từng cung cấp thông tin cho chính phủ, nhưng đó chỉ là thông tin giả, và ông không phải nhận bất kỳ hình thức trừng phạt nào vì những thông tin sai lệch ấy.