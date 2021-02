Đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 khoe sắc rực rỡ

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 mở cửa tự do trong khung giờ 9h - 21h từ 11/2 đến 17/2 (30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), từ 7/2 đến 10/2 (26 tháng chạp đến 29 tháng chạp) đón khách theo vé mời. Du khách tham quan cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn đón năm mới bình an, tài lộc.