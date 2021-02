Đường đua Oscar 2021 bắt đầu nóng dần

Sau chiến thắng lịch sử của Parasite (2019) tại Oscar 2020, Hollywood trải qua cơn khủng hoảng nặng nề do đại dịch Covid-19. Một trong những ảnh hưởng đó là việc hàng loạt lễ trao giải thưởng điện ảnh thường niên buộc phải đẩy lui lịch tổ chức so với thông lệ.

Theo đó, Oscar 2021 phải tới 25/4 mới diễn ra. Tuần qua, lần lượt hai giải tiền Oscar quan trọng là Quả cầu vàng và SAG đã công bố danh sách đề cử. Đường đua lúc này đang chứng kiến nhiều điều thú vị.

Bất ngờ lớn nhất đối với giới quan sát là việc Jared Leto cùng lúc nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc của Quả cầu vàng và SAG với vai diễn trong bộ phim giật gân Little Things.

Do Warner Bros. phát hành, đây được đánh giá là tác phẩm mang đậm tính giải trí. Giới phê bình không ủng hộ bộ phim, với điểm 47% trên Rotten Tomatoes. Nhiều cây bút cũng không mấy mặn mà trước vai diễn kẻ bị tình nghi là sát nhân hàng loạt của Leto. Như trang USA Today từng bình luận, đây là nhân vật “biến thái, nhưng một chiều”.

Sự thiếu ủng hộ từ giới phê bình cũng thể hiện qua việc Jared Leto không nhận đề cử tương tự ở Critics’ Choice Awards. Tuy nhiên, thành viên nhóm 30 Seconds to Mars vẫn có cơ hội lớn nhận đề cử Oscar, bởi anh từng giành tượng vàng này vào năm 2014 nhờ Dallas Buyers Club (2013), bất chấp đó cũng là chiến thắng gây tranh cãi.

Sự vươn lên của Jared Leto vô tình cướp đi cơ hội của Paul Raci - cái tên được đánh giá là “ngựa ô” từ bộ phim Sound of Metal (2020). Raci đã được Critics’ Choice Awards ghi nhận. Họ sẽ tranh chấp suất cuối cùng của hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc sau khi Chadwick Boseman, Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya và Leslie Odom Jr. tỏ ra khá chắc chân.

Bộ phim chính kịch Hillbilly Elegy từng bị giới phê bình móc mỉa đủ đường khi lên sóng Netflix hồi tháng 11/2020. Trên Rotten Tomatoes, điểm số của tác phẩm chính kịch chỉ là 26% tích cực.

Song, điều đó cũng không thể ngăn cản Glenn Close có đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại cả Quả cầu vàng lẫn SAG. Ngạc nhiên hơn, Hiệp hội Diễn viên Mỹ còn trao cho Amy Adams đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai bà mẹ nghiện ngập trong phim.

Có một điều thú vị rằng cả hai nữ diễn viên đã nhận tổng cộng 13 đề cử Oscar trong sự nghiệp, nhưng chưa thể một lần lên ngôi. Cơ hội cho Glenn Close xem ra sáng sủa hơn, bởi hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc chưa có cái tên nào thực sự bứt phá.

Trong khi đó, Amy Adams có thể hài lòng nếu nhận được đề cử tại Oscar. Đường đua này hiện tại rất chật chội với Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand, Carey Mulligan, Kate Hudson…

Mank bị nhận xét là tác phẩm thiếu tính đại chúng. Phim nhận được 6 đề cử tại Quả cầu vàng, nhưng SAG chỉ trao cho tác phẩm một cơ hội duy nhất với Nam diễn viên chính xuất sắc (Gary Oldman).

Da 5 Bloods cùng Minari có ba đề cử tại SAG, trong đó có Dàn diễn viên xuất sắc, sau khi bị Quả cầu vàng ghẻ lạnh. Nomadland được đánh giá cao trong năm qua, nhưng lại không có đề cử Dàn diễn viên xuất sắc tại SAG, có lẽ bởi phim chủ yếu sử dụng diễn viên nghiệp dư.

The Trial of Chicago 7 đang âm thầm xây dựng vị thế dẫn đầu đường đua. Ảnh: Netflix.

Hiện tại, chỉ có The Trial of Chicago 7 - bộ phim kể về phiên tòa xét xử nhóm biểu tình chống chiến tranh Việt Nam - là nhận được sự ưu ái của cả Quả cầu vàng lẫn SAG. Xét trong nhóm tác phẩm tranh giải năm nay, dự án do Aaron Sorkin làm đạo diễn được đánh giá là dễ theo dõi và làm thỏa mãn số đông.

Một điểm mạnh của bộ phim là Sacha Baron Cohen. Anh cùng lúc nhắm đến hạng mục Nam diễn viên chính và Nam diễn viên phụ xuất sắc, lần lượt với Borat Subsequent Moviefilm và The Trial of Chicago 7. Còn là nhà sản xuất của The Trial of Chicago 7, cá nhân Cohen có ba đề cử Quả cầu vàng năm nay - kỷ lục mới chỉ có Jamie Foxx và Helen Mirren làm được trong quá khứ.

Đường đua Oscar 2021 tới đây sẽ tiếp tục được hâm nóng bởi danh sách đề cử giải thưởng từ Hiệp hội Đạo diễn (DGA), Hiệp hội Sản xuất (PGA) và Hiệp hội Biên kịch (WGA). Đây là những cột mốc quan trọng mà các bộ phim cần phải chinh phục trước khi hướng tới điểm đến cuối cùng ngày 25/4.

