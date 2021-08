Đường đua giành vai điệp viên 007 của 3 tài tử cơ bắp

Sau bộ phim "No Time To Die", Daniel Craig rút khỏi vai trò James Bond. Những cái tên tiếp theo được dự đoán đóng vai điệp viên 007 là Regé-Jean Page, Henry Cavill, Tom Hardy...

Regé-Jean Page

Ngày 26/8, theo Page Six, Regé-Jean Page là diễn viên có nhiều khả năng thay thế Daniel Craig trong loạt phim về điệp viên 007. Nguồn tin cho rằng nam diễn viên được các nhà sản xuất cân nhắc vào vai 007 sau No Time To Die - bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond - ra rạp ở Mỹ vào ngày 8/10. Theo Variety, tài tử nổi tiếng được thương hiệu điện ảnh kéo dài gần 60 năm chú ý sau khi thành công với vai diễn Simon Basset, Công tước xứ Hastings trong Bridgerton. Tạp chí Mỹ thậm chí gọi Page là nam diễn viên một bước thành sao. HIện tại, trên các trang cá cược, Regé-Jean Page đang dẫn đầu lượt bình chọn trong danh sách các sao nam có thể thay thế Daniel Craig. Điều đó chứng tỏ sức hút của nam diễn viên. Tuy được đánh giá cao, Regé-Jean Page không quá coi trọng việc trở thành James Bond tiếp theo. "Những tranh cãi không liên quan gì đến tôi. Tôi không liên quan đến bất kỳ cuộc họp hay sự tâng bốc nào", tài tử Bridgerton nói với Hollywood Reporter.

Henry Cavill

Tài tử Henry Cavill là nhân vật có nhiều tiềm năng để cạnh tranh Regé-Jean Page cho vai diễn James Bond. "Henry Cavill vẫn tiếp tục đường đua đến vai diễn James Bond. Nhà sản xuất tiết lộ anh ấy từng thử vai cho Casino Royale. Giờ đây, anh ấy đã nổi tiếng hơn rất nhiều so với thời mới vào nghề", nguồn tin của Page Six nói. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của tạp chí GQ, Superman của Vũ trụ DC cho biết anh sẽ đồng ý ngay lập tức nếu được mời làm James Bond kế tiếp. Nam diễn viên muốn được thay thế Daniel Craig xuất hiện trong loạt phim về điệp viên 007. Cavill nói anh chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội nếu nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G Wilson ngỏ lời mời. "Đó sẽ là trải nghiệm thú vị. Lúc này mọi thứ còn mơ hồ. Chúng ta chờ xem tương lai sẽ có gì", ngôi sao The Witcher nói. Công ty cá cược Ladbrokes nói với Express rằng mọi con mắt đang đổ dồn về Tom Hardy đã nhanh chóng chuyển sang Henry Cavill sau phát ngôn muốn thay thế Daniel Craig. Henry Cavill chiếm lợi thế nhiều nhất trước khi cái tên Regé-Jean Page xuất hiện.

Tom Hardy

Thông tin Tom Hardy có thể thay thế Daniel Craig thành James Bond tiếp theo của màn ảnh rộng bắt nguồn từ tháng 9/2020. Theo The Vulcan Repoter, tài tử Venom có nhiều khả năng trở thành người tiếp theo đảm nhận vai James Bond. Nguồn tin tiết lộ các buổi thử vai James Bond với Tom Hardy diễn ra từ tháng 6. Trang Evening Standard đưa tin việc Tom Hardy trở thành James Bond kế tiếp chỉ là một sớm một chiều. Trước đây, Pierce Brosnan - ngôi sao đảm nhận vai James Bond thập niên 1990 - lên tiếng ủng hộ Hardy tham gia thương hiệu điện ảnh bom tấn. Tuy nhiên, tài tử nổi tiếng chỉ nắm chắc phần thắng trước khi Henry Cavill lên tiếng muốn đóng vai James Bond và sự xuất hiện của sao trẻ Regé-Jean Page. Theo Variety, không bàn đến các khía cạnh cá cược và hiệu ứng truyền thông, nam diễn viên có nhiều phẩm chất để đảm nhận vai James Bond, từ ngoại hình đến phong cách biểu diễn. Điều đó được thể hiện qua vai diễn của nam diễn viên trong Inception và This Means War.

Những cái tên ít có khả năng hơn

Trên các trang cá cược, ngoài ba cái tên cạnh tranh khốc liệt nhất cho vai diễn James Bond là Regé-Jean Page, Henry Cavill và Tom Hardy, hàng loạt ngôi sao được đề cử là George MacKay, James Norton, Luke Evans và Idris Elba. Nguồn tin tiết lộ nhà sản xuất đang tìm kiếm James Bond mới trẻ trung hơn sau màn trình diễn nhiều năm của Daniel Craig. Ngoài ra, đội ngũ đứng đầu series đình đám muốn chọn điệp viên 007 da màu trong xu thế chung của Hollywood. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Họ đang chờ ngày No Time To Die ra rạp và đánh giá hiệu suất phim, sau đó nghe theo ý kiến của khán giả để đưa ra cái tên làm hài lòng số đông. Nguồn tin khẳng định đội ngũ sản xuất không muốn làm tổn hại thương hiệu điện ảnh kéo dài gần 60 năm. No Time To Die là bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò điệp viên James Bond. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, nhà sản xuất Barbara Broccoli nói: "Đây là phần thứ năm và là phần cuối cùng Craig tham gia cùng chúng tôi. Bộ phim là đỉnh cao của những gì anh từng thể hiện. Đây là tác phẩm hoành tráng". Bộ phim được ấn định ngày ra rạp tại Mỹ là 10/9. Phim nhiều lần hoãn chiếu vì tình hình phức tạp của dịch Covid-19.