Đường dây nước hoa giả lừa gần 10.000 người

Các nghi phạm đã lừa đảo chiếm đoạt được của gần 10.000 người ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ trên 11.200 lọ nước hoa được làm giả, 380 hộp nước hoa giả thành phẩm, 100 chiếc điện thoại các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan trị giá nhiều tỷ đồng.

Ngày 23/11, Công an TP Thái Bình cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh (SN 1995), trú tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình; Lê Kim Hải (SN 2000), trú tại xã Hòa An, huyện Thái Thụy và Nguyễn Thanh Tân (SN 2003), trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình về tội “Sản xuất hàng giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án.

Qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thái Bình phát hiện tại xã Vũ Phúc xuất hiện một nhóm do Nguyễn Duy Khánh cầm đầu có biểu hiện sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng, hoạt động hết sức tinh vi, móc nối với các đối tượng ở địa bàn các huyện và tỉnh, thành phố khác như Hà Nội và Điện Biên.

Thực hiện quyết liệt mệnh lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm của giám đốc công an tỉnh, công an thành phố đã tiến hành đấu tranh, bóc gỡ ổ nhóm trên. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận khoảng thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 6 năm nay, Nguyễn Duy Khánh đã góp vốn cùng với Lê Kim Hải và Nguyễn Thanh Tân thành lập công ty để sản xuất hàng giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khánh vai trò là người đứng đầu, Hải là người tìm và móc nối với các đối tượng sản xuất lọ và nước hoa giả; Tân có vai trò quản lý tài chính. Các đối tượng đã thuê các nhóm nhân viên nữ, sử dụng các dữ liệu do Khánh cung cấp giả danh nhân viên hãng nước hoa để gọi điện lừa đảo bị hại mua hàng hoặc tri ân khách hàng nơi mà người bị hại đã mua sản phẩm nước hoa Pháp với giá tiền 99.000 đồng/1 hộp sản phẩm nước hoa giả.

Với thủ đoạn trên, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt được của gần 10.000 người ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ trên 11.200 lọ nước hoa được làm giả, 380 hộp nước hoa giả thành phẩm, 100 chiếc điện thoại các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan trị giá lên đến gần 7.845 tỷ đồng .

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã điều tra làm rõ 11 đối tượng là nhân viên được Khánh thuê về để giả danh nhân viên hãng nước hoa. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, giả danh cơ quan công an, tòa án, các cơ quan tài chính, ngân hàng, Công ty để kêu gọi đầu tư tài chính, khuyến mại khi đã mua hàng…để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.