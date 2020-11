Đường dây nóng của ông Trump bị người dùng TikTok quấy rối

Theo NBC News, nhiều người dùng TikTok đăng tải video gọi điện phá rối, làm nghẽn đường dây nóng do chiến dịch của ông Trump lập ra để tố cáo gian lận bầu cử.

Sau ngày bầu cử Mỹ hôm 3/11, ông Donald Trump nhiều lần tố cáo về việc gian lận phiếu bầu, dù không đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tuyên bố của vị tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 làm nổ ra nhiều tranh cãi, biểu tình yêu cầu kiểm phiếu lại.

Mới đây, đội ngũ chiến dịch của ông Trump đã thành lập đường dây nóng để cử tri tố cáo nếu phát hiện bất cứ hành vi mờ ám nào tại điểm bỏ phiếu.

Eric Trump, con trai ông Donald Trump, thông báo thành lập đường dây nóng tố cáo gian lận bầu cử trên Twitter. Ảnh: New York Post.

"Hãy ngăn chặn tình trạng đàn áp cử tri, bất thường và gian lận trong bầu cử. Hãy nói với chúng tôi những điều bạn thấy", Eric Trump, con trai của ông Donald Trump, thông báo trên Twitter.

Tuy nhiên, nhiều người dùng TikTok lại coi đây là cơ hội để quấy rối chiến dịch, theo NBC News.

Ngày 7/11, tài khoản Cheesecaseacita đăng tải một video ghi lại cảnh gọi vào đường dây nóng, tự xưng là "Mary" và trò chuyện với nhân viên Phòng Tác chiến Quốc gia do ông Trump thành lập để đối phó gian lận bầu cử.

Khi được hỏi về trường hợp của mình, Cheesecaseacita cho hay: "Tôi trông thấy nhiều cử tri 'đại tiện' lên phiếu bầu, theo đúng nghĩa đen đấy". Đầu dây bên kia lập tức ngắt máy khi nghe tiếng cười khoái trá của "Mary".

Đoạn clip này khởi xướng cho trào lưu chơi khăm mới trên nền tảng TikTok, nhắm đến chiến dịch của ông Donald Trump. Trong một video khác, người dùng có tên Caitlynjk95 mạo danh một cử tri ở bang chiến trường Georgia để gọi tới đường dây nóng.

"Tôi đang xếp hàng đi bỏ phiếu và có người thách tôi thi kéo vĩ cầm. Anh ta muốn tôi chơi bài The Devil Went Down to Georgia của Charlie Daniels Band đấy!", Caitlynjk95 nói qua điện thoại.

Tổng đài viên chỉ đáp lời: "Thú vị nhỉ!", rồi cúp máy. Hai TikToker trên chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.

Đây không phải lần đầu ông Donald Trump trở thành mục tiêu phá rối của các TikToker. Ảnh: AP.

Trên Twitter, Alex Hirsch, tác giả loạt phim Gravity Falls đình đám trên kênh Disney Channel, cũng đăng tải 2 video trêu chọc nhân viên đường dây tố cáo gian lận bầu cử, thu hút hơn 500.000 lượt xem.

"Tôi tới điểm bỏ phiếu, mang theo một cái bao tải lớn và bốc từng nắm phiếu ra khỏi thùng. Tôi thậm chí chẳng thèm giấu giếm cơ!", trích lời Hirsch trong một đoạn clip.

Cho đến hiện tại, chiến dịch của ông Donald Trump chưa phản hồi về sự việc.

Đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump trở thành mục tiêu quấy rối trên TikTok.

Thực tế, đông đảo thanh thiếu niên, TikToker và người hâm mộ Kpop từng cùng nhau đặt vé dự mít tinh vận động tranh cử của ông Trump ở Tulsa, Oklahoma nhằm hạn chế lượng cử tri tham gia sự kiện. Do đó, chỉ 6.200 người tới dự buổi lễ, trong khi sức chứa của khán đài lên tới 19.000 ghế.