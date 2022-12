Đường dây 'lấy vợ Tây' để nhập tịch châu Âu

Cảnh sát châu Âu đang làm rõ vụ những phần thi thể của một phụ nữ Bồ Đào Nha được phát hiện tại Pháp và Đức. Vụ án liên quan đến đường dây buôn người bất hợp pháp vào châu Âu.

Hôm 18/9, một cậu bé 16 tuổi vô tình phát hiện thi thể nữ lẫn trong đống xà sau tòa nhà bỏ hoang ở làng Mont-Saint-Martin, phía Đông Bắc nước Pháp, cách biên giới với Luxembourg khoảng 30 km. Cái xác có hình xăm, không thấy đầu và 2 tay, cũng chẳng có vết đạn bắn hoặc đâm bằng vật nhọn.

Trong lúc việc nhận dạng đang được tiến hành thì ngày 1/11, người dân thị trấn Trier của Đức (nằm cách Luxembourg khoảng 70 km) phát hiện phần đầu cùng 2 chân của một thi thể nữ. Để chứng minh những phần thi thể phát hiện tại Pháp và Đức là của một người, các mẫu ADN được gửi tới Viện Pháp y thuộc Đại học Tổng hợp Mainz. Kết quả đã xác nhận giả thuyết này.

Nạn nhân Diana Santos.

Theo cảnh sát, nạn nhân là Diana Santos (40 tuổi), gia đình sống ở huyện Vila do Conde của Bồ Đào Nha, nhưng Diana Santos lại sang Luxembourg làm hầu bàn kiêm ca sĩ cho các quán bar. Cô có con trai 22 tuổi đang sống ở quê nhà. Gia đình Diana Santos cho biết cô mới tái hôn vài tuần nay, hôn phu là người Morocco, cả hai thuê nhà ở Diekirch (Luxembourg) sinh sống.

Từ thông tin trên, cảnh sát châu Âu đã điều tra và bắt nghi phạm Said Banhakeia (48 tuổi, người gốc Morocco). Thông tin ban đầu cho thấy Said là kẻ môi giới và đã thu xếp để Diana Santos lấy người cháu họ Gibran Banhakeia của mình. Thực chất đây là cuộc mua bán trao đổi dưới dạng hôn nhân để Gibran có lý do nhập tịch châu Âu.

Theo thỏa thuận, Diana Santos sẽ nhận 40.000 euro, nhưng khi mọi việc xong xuôi, cô chỉ thu về được một nửa. Việc "lật kèo" khiến Diana sốc nặng nhưng với "thỏa thuận miệng" bất hợp pháp này, cô phải chịu đựng tình trạng trên ít nhất một năm. Con trai của Diana Santos cho biết mẹ anh muốn có khoản tiền lớn để "lo cho tương lai".

Cơ quan điều tra chưa tiết lộ chi tiết vụ án mạng, mà chỉ cho biết Said Banhakeia là sát thủ máu lạnh đã sát hại Diana Santos tại nhà, sau đó phân xác cô, đem vứt ở 2 nơi dọc biên giới Luxembourg.

Trên mạng, vào đêm trước ngày Diana Santos bị sát hại, Said đăng hình của hắn với câu "Sẽ tiếp tục sống độc thân nhưng giàu sang" và không lâu sau đó, hắn đăng tiếp dòng "An nghỉ". Về phần Gibran, khi cảnh sát tìm tới, hắn đã bỏ trốn, có lẽ là về Morocco và đang bị truy nã.

Các điều tra viên cho rằng khả năng Said Banhakeia có liên quan tới đường dây mafia đưa người vào châu Âu bất hợp pháp. Một chỉ dấu là gia đình Diana Santos cực lực bác bỏ giả thuyết con gái họ "phá vỡ hợp đồng hôn nhân", vì có lẽ sợ bị trả thù. Ngoài ra, cách giết người tàn độc, nhanh gọn và lặng lẽ cũng thường thấy trong giới mafia.

Những điều này cho thấy nếu trước đây mafia thường lợi dụng hôn nhân giả để đưa phụ nữ sang châu Âu, còn bây giờ lại sử dụng thủ đoạn mới là "lấy vợ Tây" để thực hiện kế hoạch này.