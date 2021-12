Đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ: Hàng trăm người 'than' chỉ là nạn nhân

Liên quan vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhiều người cho rằng bị lôi kéo nạp tiền vì nghĩ là đầu tư tài chính hợp pháp.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người đứng đầu và 39 bị can khác trong đường dây. Nhóm gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP.HCM) đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Dàn ôtô Mercedes bị tạm giữ liên qua đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô 87.000 tỷ đồng , Công an TP.HCM tạm giữ nhiều ôtô hạng sang.

Bốn người này được xác định giữ vị trí điều hành các trang cá cược Swiftonline, Nagaclubs... dưới hình thức đầu tư tài chính. Họ được cho là dưới quyền điều hành của một người Ấn Độ tên là Mohit, ngoài 30 tuổi, từng cư trú tại Việt Nam nhưng đã bỏ trốn về nước. Trước khi bị cơ quan công an đánh sập, đường dây này có khoảng 20.000 tài khoản tham gia cá cược.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Phó trưởng ban chuyên án, hàng trăm người đã bị triệu tập lấy lời khai để làm rõ vai trò và những nghi can điều hành.

Quý, Bạch, Ngân, Nhu (từ trái qua) bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhiều người nhận là nạn nhân của đường dây đánh bạc này đã đến Công an TP.HCM tố cáo bị những “chủ sàn” lôi kéo tham gia. Mỗi người đại diện cho một nhóm từ hàng chục đến cả trăm chủ tài khoản.

Nộp đơn tố cáo đến cơ quan công an (đơn ký ngày 6/12), chị P.T (quê Lâm Đồng, chỗ ở hiện tại quận Gò Vấp, TP.HCM) đề nghị cơ quan công an khởi tố hình sự về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với 4 người, gồm: Huỳnh Long Nhu (chủ sàn SwiftOnline); Phạm Thị Mai Ngân (chủ sàn SwiftOnline); Nguyễn Văn Dương, Trưởng nhóm DIFI group thuộc sàn Swiftonline); Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng nhóm WE WIN GROUP trực thuộc nhóm DIFI group, thuộc sàn Swiftonline..

Chị T. cho biết chị đọc được thông tin trên mạng xã hội cho thấy người dùng “Nguyễn Thị Thu Phương” đăng tin mời gọi đầu tư lợi nhuận 30%/tháng, có bảo hiểm rủi ro hoàn tiền 100% khi có sự cố giao dịch, một tuần giao dịch 5 ngày, cam kết sàn có giấy phép hoạt động quốc tế. Chị T. đã nhắn tin trực tiếp cho bà Phương (qua FB) để tìm hiểu cách thức tham gia.

Được bà Phương hướng dẫn và tư vấn đây là hình thức đầu tư, chị T. đã đồng ý tham gia vào hệ thống DIFI group thuộc sàn Swiftonline do ông Nguyễn Văn Dương và bà Nguyễn Thu Phương là trưởng nhóm với số tiền đầu tư ban đầu là 4,8 triệu đồng ( 200 USD ), chuyển qua tài khoản ngân hàng của bà Phương.

Sau khi chuyển tiền, chị T. được hướng dẫn lập tài khoản trong trang web group thuộc sàn Swiftonline và đóng bảo hiểm với mức phí 5%/tháng trên tổng số vốn khi tham gia tại trang web helpsfull...

“Tôi đã thực hiện thêm nhiều lần giao dịch nạp tiền trên sàn với tổng số tiền là 36 triệu đồng tương đương 1.500 USD . Đến cuối tháng 10, lấy lý do bảo trì nên sàn Swiftonline đã cho đóng giao dịch rút tiền nhưng vẫn để hoạt động nạp tiền trên sàn. Bà Phương nhắn tin trên group là hệ thống đang trong quá trình bảo trì 3-6 tháng và có thông tin mới sẽ cập nhật trên group. Đồng thời ngay lúc đó, tất cả những thông tin trên DIFI group và các group liên quan đến hoạt động đã bị người chủ trì xóa hết nội dung và cho lập lại group mới. Ngày 2/12, tôi nhận được tin nhắn trên group từ bà Phương, thông báo thêm lên trên group là sàn SwiftOnline bị sập không thể lấy lại tiền đã nạp vào và đưa thông tin chủ sàn là ông Nhu và bà Ngân đã bị cơ quan công an bắt điều tra tội Đánh bạc”, chị T. trình bày.

“Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét và hỗ trợ chúng tôi lấy lại một phần nào đó số tiền đã mất…”, chị T. bày tỏ ý kiến.

Các xe sang thu giữ trong quá trình triệt phá đường đây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Anh Võ Minh Chiến (ngụ TP Thủ Đức) thì cho biết mình đại diện cho hơn 20 người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận, thuộc nhiều ngành nghề, nộp đơn cho cơ quan điều tra tố cáo bị những cá nhân “chủ sàn” Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng . Anh Chiến và nhóm mình cho rằng không tham gia cờ bạc, mà tin tưởng phương thức đầu tư này “hoàn toàn hợp pháp” như chủ sàn công bố.

Anh Chiến biết đến hình thức này hồi giữa năm, sau khi được bạn bè giới thiệu, rủ đầu tư số tiền nhỏ 70 USD tương đương 1,7 triệu đồng cho vui, lấy lãi hàng ngày. Sau khi tin tưởng là sàn hoạt động ổn định, được các leader khẳng định đây là hình thức chơi trả thưởng, không vi phạm pháp luật, rồi anh mới tin tưởng nâng vốn lên. Khi tham gia, người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để “đầu tư” trên trang web Swiftonline. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền vốn (phí 1,5%) - tức thua 5 lần liên tiếp sẽ được hoàn tiền) nên rất yên tâm.

Theo anh Chiến, có hàng ngàn người tham gia vào các nhánh thuộc sàn Swiftonline. “Những người điều hành luôn khẳng định việc này hoàn toàn hợp pháp và đây là hình thức đầu tư kiếm hoa hồng từ người chơi trên toàn thế giới”. Anh Chiến đã chứng kiến một số người được lợi nhuận cao, rút được tiền thông qua các hình thức rút tiền từ ví về tài khoản cá nhân nên rất tin tưởng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây cờ bạc trá hình này hoạt động mạnh nhất trong vài tháng qua, khi TP.HCM giãn cách xã hội, người dân có nhiều thời gian hoạt động trên môi trường Internet. Để tăng lượng người tham gia nạp tiền, chủ sàn Swiftonline và Nagaclubs, ngoài việc đưa ra chiêu thức đảm bảo vốn, tặng tiền theo hình thức đa cấp, còn dựng ra những hình mẫu leader có học thức đã kiếm được rất nhiều tiền từ sàn. Chính những hình ảnh được cố ý "đánh bóng" với cuộc sống đẳng cấp như đi ôtô sang, “check in” những nơi sang trọng... đã khiến hàng ngàn người trên khắp các tỉnh thành (phần lớn ở TP.HCM) tin tưởng, lao vào tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Qua vụ việc này cho thấy rõ ranh giới giữa đánh bạc và đầu tư là rất mong manh. Vì thế, người dân cần hết sức tỉnh táo để nhận biết, tránh bị lừa đảo…