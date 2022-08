Đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hơn 40 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, mỗi tháng giao dịch hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, giao dịch mỗi tháng trên 40 tỷ đồng .

Trước đó, từ đầu năm nay, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn, hoạt động tinh vi, phức tạp. Do đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau thời gian tích cực điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây trên.

Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan trong đường dây này được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc. Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng này là Lê Quốc Hoàng (39 tuổi, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra ban đầu, đầu năm nay, Hoàng mua tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của đối tượng không rõ lai lịch ở TP.HCM. Sau đó, Hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây. Hàng ngày, thông qua trang mạng, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ trên 130 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, mỗi tháng, đường dây này tổ chức cá độ với số tiền giao dịch lên đến trên 40 tỷ đồng .

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.