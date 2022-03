Đường dây buôn lậu của Mười Tường hoạt động thế nào?

Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tương vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ở An Giang) cùng 24 người khác về tội Buôn lậu.

Trong số những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự có hàng loạt chủ tiệm vàng tại TP.HCM và An Giang.

Chân dung trùm buôn lậu Mười Tương

Năm 2003, bà Hạnh nổi lên là “đầu nậu” mua bán hàng qua biên giới ở huyện An Phú. Thời điểm đó, đội quân cửu vạn dưới trướng Mười Tường có khoảng 100 người, chuyên vận chuyển hàng lậu, chủ yếu là điện thoại di động.

Đến năm 2005, bà Hạnh bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp do liên quan đường dây buôn lậu khoảng 30.000 điện thoại di động. Trong vụ án này, Mười Tường lĩnh 3 năm tù về tội Buôn lậu.

Sau khi ra tù, Mười Tường tiếp tục tham gia vào hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới. Những năm gần đây, bà trùm giàu lên nhanh chóng, có nhiều bất động sản ở huyện An Phú, TP Châu Đốc và hay làm từ thiện.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Mười Tường. Ảnh: Công an cung cấp.

Người phụ nữ này quy tụ nhiều đàn em, hoạt động rất tinh vi. Câu kết với cán bộ có chức vụ, Mười Tường từng bước trở thành bà trùm thao túng hoạt động buôn lậu, được các chủ tiệm vàng tín nhiệm, thuê vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới.

Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới. Đường dây buôn lậu này có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, nhiều người tham gia.

Đường dây của Mười Tường có cả người Campuchia, hoạt động xuyên suốt liên tục nhiều năm liền trên tuyến biên giới, ngay cả trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tang vật là vàng miếng được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thủ đoạn của băng nhóm này rất tinh vi, qua nhiều trung gian, tầng nấc, có sự phân công vai trò cụ thể của từng người, sử dụng tiếng lóng khi giao dịch. Ở những khâu quan trọng liên quan giao nhận USD và vàng với các tiệm vàng, Mười Tường chỉ phân công đàn em thân tín.

Cảnh sát xác định chủ tiệm vàng ít khi trực tiếp giao nhận. Họ chủ yếu chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện. Mười Tường phân công cho đàn em, trực tiếp liên hệ với các chủ tiệm vàng để nhận USD đưa sang biên giới, sau đó đưa vàng lậu về Việt Nam.

Liên tục vận chuyển trái phép vàng về Việt Nam

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) đã thỏa thuận vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia.

Họ sử dụng số ngoại tệ này để mua vàng và thuê đường dây của Mười Tường vận chuyển về nước. Các gói USD, vàng lậu đều có ký hiệu riêng của từng tiệm vàng.

Chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành khai ngày 29/10/2020 đã giao 3,2 triệu USD cho Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) đặt mua 31 kg vàng. Sau khi nhận tiền, Nguyên đã đưa số USD này cho những người trong đường dây của Mười Tường mang sang Campuchia để đặt mua vàng và vận chuyển về Việt Nam.

Theo điều tra của cảnh sát, ngày 30/10/2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia, mua vàng lậu đưa về Việt Nam để giao lại cho một số tiệm vàng ở TP Châu Đốc và TP.HCM.

Trưa cùng ngày, nhóm người này vận chuyển 51 kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Cảnh sát bắt giữ 51 kg vàng vào năm 2020. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi biết đang bị cảnh sát truy tìm, Mười Tường bỏ trốn sang Campuchia rồi tổ chức đưa một số đàn em thân tín sang sau. Đến ngày 6/7/2021, Mười Tường bị bắt giữ, còn những người liên quan khác lần lượt ra đầu thú.

Điều tra vụ án, cơ quan công an bắt giữ thêm hàng loạt “đàn em” của trùm buôn lậu và chủ các tiệm vàng. Lời khai các bị can cho thấy việc vận chuyển vàng, USD diễn ra thường xuyên, mỗi ngày thực hiện từ 1 đến 4 chuyến, ít nhất là 4 kg, nhiều nhất là 200 kg vàng. Còn USD vận chuyển sang Campuchia từ vài trăm nghìn đến hơn 10 triệu USD /ngày.

Mai Thị Ngọc Phấn, đàn em thân tín của Mười Tường, thừa nhận được giao nhiệm vụ kiểm đếm USD, vàng. Năm 2017, Phấn đã tham gia vận chuyển USD sang Campuchia để mua vàng lậu mang về giao cho các tiệm vàng và một cá nhân ở chợ Châu Đốc.

Số USD được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu 51 kg vàng, Mười Tường còn bị khởi tố về một số tội danh do liên quan nhiều vụ án khác. Cuối tháng 2 vừa qua, TAND tỉnh An Giang đã tuyên Mười Tường 8 năm tù trong vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.

Ngoài ra, Mười Tường còn bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án rửa tiền. Bà ta thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Trùm buôn lậu lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng để đồng phạm sử dụng vào việc thu hàng nghìn tỷ đồng là tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.

Nhà chức trách cáo buộc Mười Tường đã chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ công an, đã bị khởi tố) số tiền trên 3 tỷ đồng .

Đối với việc chấp hành pháp luật về thuế của các tiệm vàng, qua tài liệu do cơ quan thuế và ngân hàng cung cấp, cơ quan chức năng phát hiện các cơ sở này giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng số tiền cao gấp nhiều lần doanh thu bán hàng đã khai báo. Cơ quan điều tra đang xác minh, đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.