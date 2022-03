Đường bay mới dài nhất thế giới

Chặng bay Hong Kong (Trung Quốc) - New York (Mỹ) của hãng Cathay Pacific đang được kéo dài hơn để tránh khỏi không phận Nga.

Cathay Pacific thông báo sẽ chuyển hướng tuyến bay thường xuyên của hãng từ Hong Kong (Trung Quốc) đến New York (Mỹ) qua Đại Tây Dương thay vì qua Thái Bình Dương như thông thường.

Theo Bloomberg, tuyến bay mới của Cathay Pacific có thể dài 10.357 dặm, tương đương với 16.668 km. Du khách sẽ trải nghiệm lộ trình trong khoảng 16-17 giờ đồng hồ.

Nếu chính thức đi vào hoạt động, đây sẽ là chuyến bay thương mại dài nhất thế giới tính theo khoảng cách, vượt qua đường bay giữa Singapore và New York dài 9.534 dặm (15.349 km).

Không giống như các hãng hàng không khác, Cathay từ chối làm rõ liệu máy bay của hãng có cố tình qua mặt Nga hay không. Trung Quốc và Nga vẫn giữ quan hệ ngoại giao tốt kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Đại diện hãng bay cho biết việc định tuyến lại đường bay phù hợp với điều kiện gió nên tốc độ nhanh hơn, không gây ảnh hưởng quá nhiều.

"Chúng tôi luôn điều hành lộ trình dự phòng cho các sự kiện diễn ra trong thế giới hàng không", một đại diện của hãng hàng không nói với CNN.

Ảnh: Carlos Yudica.

Đường bay mới của Cathay Pacific chỉ ở giai đoạn lập kế hoạch do hãng đang xin giấy phép khai thác dịch vụ mới.

Khi việc du lịch vòng quanh thế giới bắt đầu trở lại, ​​ngày càng nhiều chuyến bay dài được khai trương. Cathay Pacific không phải hãng hàng không duy nhất thông báo về chuyến bay mới dài nhất thế giới.

Tuần trước, Air New Zealand công bố một chuyến bay thẳng kéo dài 17 giờ từ New York đến Auckland (New Zealand). Trong khi trước đó vài ngày, hãng Qantas cũng tiết lộ một đường bay mới giữa Dallas (Mỹ) và Melbourne (Australia) kéo dài tới 17 giờ.