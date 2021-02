Dưới 600 triệu đồng, chọn Accent 1.4 AT Đặc biệt hay Vios G CVT?

Hyundai Accent 2021 có lợi thế về giá bán và trang bị trong khi Toyota Vios ghi điểm nhờ sự nâng cấp về thiết kế đi kèm tính thanh khoản cao.

So sánh

Toyota vừa ra mắt Vios facelift tại Việt Nam. Vios 2021 là một trong những mẫu xe được mong đợi nhất của Toyota Việt Nam trong năm nay. Dù là vua doanh số của cả thị trường ôtô Việt, Vios vẫn cần sự đổi mới để giữ vị thế so với các đối thủ. Trong bối cảnh đối thủ lớn nhất của Vios là Hyundai Accent vừa được nâng cấp hồi cuối năm 2020, Toyota giới thiệu Vios bản nâng cấp ở thời điểm này được đánh giá là hợp lý.

Ở đời 2021, Vios có các phiên bản E MT, E CVT, G CVT và GR-S. Với mức giá 581 triệu đồng, Vios G CVT đắt hơn cả bản cao cấp nhất của Hyundai Accent là Accent 1.4 AT Đặc biệt (542 triệu đồng). Đắt hơn 40 triệu đồng, Vios G CVT có gì nhỉnh hơn Accent 1.4 AT Đặc biệt?

Thiết kế Hyundai Accent hiện đại, Toyota Vios trung tính

Ở đời 2021, Hyundai Accent được thay đổi nhiều ở thiết kế, dù chỉ bản nâng cấp giữa vòng đời. Chiếc sedan Hàn Quốc có thiết kế trẻ trung, hiện đại với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong mới, cụm đèn được làm sắc sảo hơn. Phần đuôi xe được tinh chỉnh đôi chút.

Tương tự, điểm thay đổi lớn nhất của Vios 2021 cũng nằm ở đầu xe. Dễ dàng nhận thấy phần đầu của Toyota Vios 2021 được chia sẻ từ Yaris 2021. Lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn sơn đen và cụm đèn chiếu sáng trước chia khoang giúp Vios trông thể thao hơn đời cũ. Đuôi xe của Vios 2021 không có khác biệt so với đời trước.

Nhìn chung, thiết kế của Vios 2021 không bắt mắt bằng Accent. Bù lại, sự trung tính của Vios giúp mẫu xe này lâu "lỗi mốt", phù hợp với nhiều độ tuổi khách hàng và nhiều mục đích sử dụng.

Các thông số kích thước của Toyota Vios 2021 được giữ nguyên so với đời cũ, 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm), chiều dài cơ sở 2.550 mm, khoảng sáng gầm đạt 133 mm. Hyundai Accent 2021 có các số đo kích thước 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm), chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Kích thước tổng thể của 2 mẫu sedan hạng B không chênh lệch nhiều. Accent nhỉnh hơn Vios ở trục cơ sở và khoảng sáng gầm.

Về trang bị, Vios G CVT có phần nhỉnh hơn Accent 1.4 AT Đặc biệt. Vios bản này sở hữu đèn trước, sau và đèn sương mù công nghệ LED. Mẫu xe của Hyundai chỉ có đèn hậu LED trong khi đèn trước vẫn là dạng halogen.

Accent 1.4 AT Đặc biệt ghi điểm với bộ mâm hợp kim 16 inch so với 15 inch của Vios, gương chiếu hậu có chức năng sấy. Bộ mâm của Accent có thiết kế cứng cáp hơn với kiểu 5 chấu to bản.

Những tính năng tương đồng giữa 2 mẫu xe có thể kể đến đèn định vị LED, ăng-ten dạng vây cá, hệ thống phanh đĩa trước/sau…

Hyundai Accent nhiều tiện nghi, Toyota Vios rộng rãi

Ở bản nâng cấp này, Toyota không can thiệp đến nội thất của Vios. Do đó, mẫu xe của Toyota vẫn bị đánh giá là kém hơn Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt về trang bị dù có giá đắt hơn.

Accent 1.4 AT Đặc biệt nhỉnh hơn Vios G CVT ở đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch đặt nổi, cửa sổ trời, dẫn đường có hỗ trợ tiếng Việt và khởi động xe từ xa.

Một số trang bị tương đồng trên 2 xe gồm vô-lăng 3 chấu bọc da, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, cảm biến bật/tắt đèn tự động, chìa khóa thông minh, đề nổ bằng nút bấm.

Bù lại, Vios có lợi thế về không gian sử dụng bố cục hợp lý của khoang nội thất. Hàng ghế sau của Vios cho cảm giác thoải mái hơn vì khoảng để chân rộng và độ nghiêng lưng ghế lớn. Khoang hành lý của Vios có dung tích 506 lít, rộng rãi hơn khá nhiều so với con số 470 lít của Accent.

Động cơ Vios mạnh hơn Accent

Toyota Vios 2021 sử dụng 4 xy-lanh 1.5L tương tự đời cũ. Động cơ này cho ra công suất 106 mã lực tại và mô-men xoắn 140 Nm. Trong khi đó, Accent đi kèm động cơ 1.4L mạnh 97 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm. Với dung tích động cơ lớn hơn, Vios mạnh hơn Accent đôi chút ở hiệu suất. Bên cạnh đó, hộp số vô cấp cũng giúp Vios có lợi thế hơn đối thủ sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Ở điều kiện vận hành thông thường, sự chênh lệch sức mạnh của 2 mẫu xe này không quá rõ nét.

Đều là các phiên bản cao, Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt và Toyota Vios G CVT khá tương đồng về trang bị, tính năng an toàn. Cả 2 xe đều sở hữu cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi. Sự khác biệt của 2 xe nằm ở việc Vios có 7 túi khí trong khi Accent có 6 túi khí.

Kết luận

Ở bản nâng cấp này, Vios được Toyota trẻ hóa đôi chút nhưng vẫn cho cảm giác yếu thế hơn Accent. Bên cạnh đó, mẫu sedan Hàn có ghi điểm bởi nhiều trang bị tiện nghi hơn Vios. Bù lại, Vios có lợi thế về động cơ.

Hyundai Accent 2021 là mẫu xe thích hợp cho khách hàng trẻ nhờ mức giá thấp hơn, kiểu dáng thời trang và trang bị phong phú hơn. Vios vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng "ăn chắc mặc bền" vì chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp và tính thanh khoản cao.