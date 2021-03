Dưới 2 tỷ đồng, chọn Mercedes-Benz C 180 AMG hay BMW 320i Sport Line?

Hai phiên bản Mercedes-Benz C 180 AMG và BMW 320i Sport Line có mức giá chênh nhau 400 triệu đồng.

Nhắc đến sedan hạng sang dưới 2 tỷ đồng , hầu hết người dùng Việt Nam sẽ nghĩ đến Mercedes-Benz C-Class, mẫu xe có giá bán cạnh tranh và thiết kế thời trang, trẻ trung. Trong khi đó, dòng xe đối lập với C-Class là BMW 3-Series có phong cách năng động và đặc tính vận hành mang hơi hướm thể thao.

Đại diện cho C-Class và 3-Series trong bài so sánh này là Mercedes-Benz C 180 AMG và BMW 320i Sport Line, phiên bản tiêu chuẩn của 2 dòng xe Đức với giá bán đề xuất lần lượt 1,499 tỷ đồng và 1,899 tỷ đồng .

Tương đồng về phong cách thiết kế

Ở đợt nâng cấp mới nhất, phiên bản C 180 được bổ sung gói trang bị ngoại thất AMG Line nên chênh lệch về ngoại hình với đối thủ đồng hương được rút ngắn. Cả Mercedes-Benz C 180 AMG và BMW 320i Sport Line cùng có ngoại hình thể thao để thu hút các khách hàng trẻ tuổi.

Tuy vậy, giữa Mercedes-Benz C-Class thế hệ thứ 4 (W205) và BMW 3-Series thế hệ thứ 7 (G20) vẫn có khác biệt lớn về triết lý thiết kế. Ở thương hiệu ngôi sao 3 cánh là các đường nét mềm mại, uyển chuyển theo thiên hướng trung tính. Trong khi đó, hãng xe xứ Bavaria vẫn trung thành với sự mạnh mẽ, cứng cáp ở ngoại hình để chiều lòng nhóm người dùng nam giới.

So sánh chi tiết, phần đầu xe của BMW 320i Sport Line có phần ấn tượng hơn với cụm đèn chiếu sáng góc cạnh thiết kế nối liền vào lưới tản nhiệt 2 quả thận có thể đóng/mở tự động. Cản trước của 320i được sơn tối màu, đồng thời các góc cản trước/sau đều có hốc thoát gió chữ T bắt mắt.

Trong khi đó, C 180 AMG gây ấn tượng chính nhờ lưới tản nhiệt đồ họa dạng tinh thể kim cương và bộ mâm AMG 18 inch, đẹp và to hơn la-zăng 17 inch đa chấu của BMW 320i Sport Line. Những điểm tương đồng của 2 mẫu xe có thể kể đến đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED, ống xả kép viền mạ crôm...

Xét về kích thước, BMW 3-Series chiếm ưu thế hoàn toàn với các số đo dài, rộng, cao và chiều dài cơ sở tốt hơn đối thủ. Điều này hứa hẹn giúp mẫu sedan của BMW có được không gian nội thất tiện dụng hơn.

Khoang lái BMW 3-Series hiện đại hơn

Phiên bản Mercedes-Benz C 180 AMG vẫn sử dụng thiết kế nội thất quen thuộc của C-Class trong vài năm qua, điều này khiến đại diện của Mercedes không tạo được ấn tượng bằng đối thủ. Điểm cộng là khoang lái tạo được cảm giác cao cấp và giúp người dùng dễ làm quen khi sử dụng.

Trên BMW 320i Sport Line, bảng táp-lô có lối bố trí bất đối xứng tạo thành các mặt phẳng cắt nhau. Lối thiết kế táo bạo của BMW mang đến cabin trẻ trung và thể thao hơn so với Mercedes C 180 AMG.

Với giá bán đắt hơn đáng kể, các tính năng tiện nghi của BMW 320i Sport Line nhỉnh hơn đối thủ. Danh sách có thể kể đến màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch so với màn hình 7 inch không cảm ứng của C 180 AMG, điều hòa tự động 3 vùng so với 2 vùng, ghế trước chỉnh điện và tích hợp nhớ vị trí, hệ thống âm thanh 10 loa, đèn viền nội thất, kết nối Apple CarPlay không dây…

Mercedes C 180 AMG “ngang sức” với mẫu xe đồng hương ở một vài trang bị như vô-lăng 3 chấu có lẫy chuyển số, chức năng kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chống chói tự động, phanh tay điện tử, cảm biến bật/tắt đèn tự động…

Còn lại, phiên bản tiêu chuẩn của C-Class và 3-Series tại Việt Nam có sự tương đồng về vật liệu nội thất, chẳng hạn như bọc da bảng táp-lô, ốp trang trí nhôm hay ghế ngồi bọc da.

Về không gian sử dụng, mẫu sedan BMW có hàng ghế sau nhỉnh hơn đôi chút về độ rộng rãi dành cho hành khách. Ngoài ra, khoang hành lý của 320i Sport Line có dung tích tốt hơn đối thủ, đạt 480 lít so với 460 lít.

BMW 320i Sport Line mạnh mẽ hơn

Cùng là biến thể tiêu chuẩn nhưng giữa C 180 AMG và 320i Sport Line có sự khác biệt lớn về thông số vận hành. Chênh lệch đến từ việc mẫu sedan của Mercedes-Benz trang bị động cơ tăng áp 1.5L, trong khi đại diện của BMW sử dụng cấu hình I4 2.0L.

Nhờ mức công suất và mô-men xoắn tốt hơn trong khi khối lượng tương đương (khoảng 1,5 tấn), BMW 320i Sport Line có khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 7,1 giây, trong khi Mercedes C 180 AMG cần đến 8,6 giây để đạt được vận tốc tương tự.

Trang bị vận hành nổi bật của C 180 AMG là hệ thống treo thể thao, thay cho kiểu treo thích ứng trước đây. Còn lại, BMW 320i Sport Line nhỉnh hơn ở danh mục tính năng an toàn với đèn chiếu sáng tự động điều chỉnh pha/cốt và chức năng hỗ trợ lùi xe.

Kết luận

Với mức giá cạnh tranh, Mercedes C 180 AMG là mẫu sedan phù hợp cho các khách hàng lần đầu mua xe sang. Ưu điểm của C 180 AMG là ngoại hình trẻ trung và năng động, phù hợp với thị hiếu lựa chọn xe có kiểu dáng thể thao của người dùng Việt Nam.

Trong khi đó, BMW 320i Sport Line bất lợi về giá bán khi đắt hơn đối thủ 400 triệu đồng. Bù lại, danh sách trang bị tiện nghi và thông số sức mạnh trội hơn là yếu tố quan trọng để đại diện của 3-Series thuyết phục khách hàng thích công nghệ, ưu tiên trải nghiệm cầm lái và chuộng xe nhập khẩu.