Dưới 1,5 tỷ đồng, chọn Mercedes-Benz C 180 AMG hay Honda Accord?

Honda Accord nhỉnh hơn về trang bị, động cơ trong khi Mercedes-Benz C 180 AMG có thiết kế bắt mắt và sang trọng.

Mercedes-Benz vừa ra mắt C 180 AMG tại Việt Nam với mức giá 1,499 tỷ đồng . Sau khi ra mắt, C 180 AMG sẽ thay thế C 180, trở thành mẫu xe thấp nhất của C-Class tại Việt Nam. Đắt hơn C 180 tiêu chuẩn 100 triệu đồng, Mercedes-Benz C 180 AMG được nâng cấp với gói trang bị AMG Line.

Năm ngoái, C 180 tạo nên thế cạnh tranh với nhóm sedan hạng D nhờ mức giá hấp dẫn. Với gói AMG Line, C 180 AMG trở nên thể thao hơn và sẽ cạnh tranh với Honda Accord - mẫu xe có ngoại hình thể thao nhất trong nhóm sedan hạng D. Đắt hơn Honda Accord 180 triệu đồng, Mercedes-Benz C 180 AMG có gì nổi bật?

Accord thể thao, C 180 AMG bóng bẩy

Trong nhóm sedan hạng D tại Việt Nam, Honda Accord được xem là mẫu xe mang nhiều tính thể thao nhất. Thế hệ thứ 10 của Accord được ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019. Mẫu sedan được Honda lột xác với kiểu dáng sedan lai coupe, đi kèm nét thiết kế mang hơi hướm trẻ trung hơn thế hệ trước.

Mercedes-Benz C 180 AMG vừa được ra mắt vẫn thuộc thế hệ cũ (W205) trong khi thế hệ mới (W206) đã được giới thiệu hồi tháng 2. Thực chất, C 180 AMG chỉ là phiên bản được trang bị thêm gói AMG Line của chiếc C 180, ra mắt đúng một năm về trước.

Với gói trang bị này, C 180 AMG có ngoại hình thể thao hơn C 180. Chiếc sedan của Mercedes trở nên cứng cáp hơn với cản trước/sau mới, lưới tản nhiệt dạng tinh thể và bộ mâm 5 chấu kép đặc trưng của AMG. Trong khi đó, Accord cho cảm giác thể thao ngay từ cái nhìn đầu tiên với kiểu dáng thấp dần về sau, lưới tản nhiệt liền mạch với cụm đèn trước/sau cỡ lớn có thiết kế dạng móc câu.

Dù không sở hữu kiểu dáng lai coupe như Accord, C 180 AMG vẫn cho cảm giác thể thao hơn mẫu sedan Nhật. Rõ ràng là C 180 AMG được định vị cao hơn Accord nên các trang bị trên mẫu xe Đức mang đến yếu tố vừa sang trọng, vừa thể thao. Bên cạnh đó, các trang bị trên C 180 AMG khá hài hòa với tổng thể nên cho cái nhìn “thuận mắt” hơn.

Các thông số kích thước của C 180 AMG kém hơn Accord đôi chút. Mercedes C 180 AMG có các số đo kích thước lần lượt là 4.686 x 1.810 x 1.442 (mm) và chiều dài cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 150 mm. Kích thước tương ứng của Accord là 4.894 x 1.862 x 1.450 (mm), chiều dài cơ sở 2.830 mm và khoảng sáng gầm 131 mm.

Accord có phần nhỉnh hơn C 180 AMG về các số đo dài, rộng, cao, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn. Bù lại, mẫu sedan từ Đức có chiều dài cơ sở đạt mức 2.840 mm.

Bên cạnh đó, Mercedes-Benz C 180 AMG có khả năng đi qua ổ gà hay lên/xuống dốc thoải mái hơn mẫu sedan của Honda do có khoảng sáng gầm lớn hơn, 150 mm so với 131 mm của Accord.

Cả 2 mẫu xe đều sở hữu đèn chiếu sáng công nghệ LED tự động bật tắt, đèn hậu LED. C 180 AMG có bộ mâm thiết kế 5 chấu kép 18 inch nhỉnh hơn loại 17 inch của Accord. Dù sở hữu thiết kế 5 chấu to bản, bộ mâm của Accord vẫn thua kém đôi chút khi đặt cạnh bộ mâm được sản xuất bởi AMG.

Nội thất C 180 sang trọng, Accord đơn giản

Tổng thể nội thất của 2 mẫu xe đi theo 2 hướng khác nhau: C 180 AMG thì sang trọng, bóng bẩy trong khi Accord thì đơn giản. Nói là đơn giản nhưng nội thất của Accord vẫn đầy đủ trang bị tiện nghi và vật liệu đủ để làm hài lòng khách hàng khó tính.

Nội thất chiếc sedan hạng D của Honda vẫn sử dụng các vật liệu cao cấp như da, nhựa mềm và ốp gỗ. Nếu so với một mẫu xe của Mercedes, rõ ràng là nội thất của Accord vẫn kém đôi chút. C 180 AMG có nội thất bọc da, các chi tiết trang trí bằng nhôm và ốp gỗ bóng màu đen.

Bên cạnh vật liệu cao cấp hơn, nội thất của C 180 còn ghi điểm bởi bố cục hiện đại. Mẫu xe Đức có bảng điều khiển trung tâm dạng thác đổ, các lỗ gió điều hòa dạng tròn và màn hình trung tâm đặt nổi. Trong khi đó, bố cục nội thất của Accord khá truyền thống, cho cảm giác già dặn hơn C 180 AMG.

Bù lại, các trang bị trên Accord không hề thua kém mẫu xe hạng sang của Đức, thậm chí nhỉnh hơn ở một số chi tiết. Accord và C 180 AMG đều có điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hàng ghế trước chỉnh điện, vô-lăng tích hợp nút chức năng và lẫy chuyển số.

Accord ghi điểm bởi hệ thống âm thanh 8 loa, màn hình thông tin giải trí 8 inch cảm ứng, đồng hồ có nửa bên trái là màn hình kỹ thuật số. Trong khi đó, C 180 AMG chỉ có 5 loa, màn hình trung tâm 7 inch không hỗ trợ cảm ứng và đồng hồ analog. Mẫu xe Nhật còn sở hữu cửa sổ trời, trong khi C 180 không có trang bị này.

Nhờ số đo kích thước tổng thể nhỉnh hơn, Honda Accord có không gian nội thất rộng rãi hơn C 180 AMG. Sự khác biệt nằm ở hàng ghế thứ 2, mẫu sedan Nhật có khoảng để chân và không gian trần xe thoải mái hơn đối thủ từ Đức.

Động cơ Accord mạnh hơn

Cùng với Mazda6 2.5L, Honda Accord là mẫu xe mạnh nhất trong nhóm sedan hạng D tại Việt Nam. Accord sử dụng động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Xe được trang bị hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, Mercedes-Benz C 180 AMG có động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Đi cùng với động cơ là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Accord có lợi thế về hiệu suất khi mạnh hơn C 180 AMG đến hơn 30 mã lực và 10 Nm mô-men xoắn dù dung tích động cơ ngang ngửa. Chiếc C 180 ra mắt một năm về trước có cảm giác lái khá trung tính và có phần kém hơn Accord. Mẫu xe của Honda cho cảm giác lái hay hơn khi thiên về thể thao và có sức mạnh lớn hơn.

Với việc sử dụng động cơ của bản C 180 cũ, C 180 AMG có thể cho cảm giác lái không khác biệt quá nhiều với C 180 về yếu tố sức mạnh. Tuy nhiên, C 180 AMG sẽ linh hoạt hơn với hệ thống treo thích ứng kiểu thể thao.

Danh sách trang bị an toàn của Accord và C 180 khá tương đồng. Cả 2 mẫu xe đều sở hữu hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảnh báo tài xế mất tập trung, phanh ABS, cảnh báo lệch làn đường.

Tuy nhiên, C 180 AMG nhỉnh hơn với 7 túi khí trong khi điểm mạnh của Accord là khả năng chống ồn chủ động và camera LaneWatch. Điều đáng tiếc là Mercedes-Benz đã loại bỏ tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động trên dòng C-Class.

C 180 AMG mang giá trị thương hiệu, Accord kén khách

Hiện nay, Honda đang phân phối Accord với giá 1,32 tỷ đồng trong khi C 180 AMG có giá 1,5 tỷ đồng . Rẻ hơn 180 triệu đồng so với C 180 AMG, sẽ không có nhiều người lựa chọn Accord nếu đặt 2 mẫu sedan này lên bàn cân. Rõ ràng là C 180 AMG có sức hút nhiều hơn với mác xe "Mẹc" và ngoại hình bóng bẩy.

Về phía Accord, ngoại hình và cảm giác lái thể thao vẫn chưa đủ để mẫu xe này thu hút khách hàng Việt. Điều này càng thể hiện rõ trong nhóm sedan hạng D - nơi mà Accord thường xếp vị trí cuối cùng về doanh số. Mức giá cao là bất lợi lớn nhất của Accord.