Được và mất của vũ trụ Marvel trên màn ảnh nhỏ

Trong năm 2021, Marvel Studios đã tung ra bốn TV series thuộc MCU. Chùm phim cung cấp cho khán giả cái nhìn sâu hơn vào tâm lý, tình cảm cũng như đời tư của nhiều siêu anh hùng.

WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki và What If…? là các TV series đã được Marvel Studios phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Bốn bộ phim có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của MCU.

Bộ phim WandaVision đánh dấu sự kiện Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) trở thành Scarlet Witch. The Falcon and the Winter Soldier mở đường cho Captain America 4. Loki giới thiệu với khán giả hình ảnh phản diện quan trọng trong kỷ nguyên IV. Mới nhất, What If…? giúp khán giả làm quen với mô hình đa vũ trụ.

Dù nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình về nội dung cũng như hình thức thể hiện, các TV series của Marvel Studios vẫn không tránh khỏi những điểm chưa thuyết phục. Những điểm được và mất này cho thấy cái tài trong việc chiều lòng khán giả cũng như phản ánh điểm yếu trong cách kể chuyện của Marvel Studios.

Phản diện kém ấn tượng trong What If…?

What If…? là series hoạt hình đầu tiên của Marvel Studios, khám phá những dòng thời gian khác nhau song song tồn tại trong đa vũ trụ. Mỗi tập trong series kể một câu chuyện riêng biệt trước khi các dòng thời gian giao nhau ở hồi kết khốc liệt. Nắm giữ sức mạnh tối cao trong What If…? là The Watcher - thực thể có trách nhiệm giám sát mọi động tĩnh của đa vũ trụ.

What If...? đã lật lại sự kiện trong nhiều tác phẩm ăn khách của MCU.

Trên phim, khán giả được thấy T’Challa trở thành Star-Lord thay vì Black Panther, Thor dẫn bạn bè đến Trái đất mở tiệc, Ultron giành được đá Vô cực và tiêu diệt Thanos trong chớp mắt hay rất nhiều lần Iron Man bỏ mạng trước khi đội Vệ binh Đa vũ trụ ra đời. Mỗi tập phim chiêu đãi khán giả một ý tưởng mới mẻ với nhiều khúc ngoặt tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, vì mỗi tập phim kể một câu chuyện độc lập, khó tránh việc chất lượng 9 tập của mùa mở màn What If…? thiếu đồng đều. Bên cạnh những tập phim tròn trịa như What If... T'Challa Became a Star-Lord? (T’Challa trở thành lãnh đạo đội Vệ binh Dải ngân hà, khuyên nhủ Thanos từ bỏ âm mưu xóa sổ một nửa vũ trụ) hay What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands? (Doctor Strange thành kẻ phản diện lạc lối vì đau thương mất mát), series không thiếu những tập phim khiến người xem hụt hẫng.

What If... Zombies?! đưa ý tưởng các siêu anh hùng nhiễm virus xác sống từ trang sách lên màn ảnh. Dù mở đầu độc đáo, diễn biến câu chuyện bị cho là vô thưởng vô phạt. Tương tự, tập What If... Thor Were an Only Child? chỉ được đánh giá là màn câu giờ cho hai tập cuối. Đỉnh điểm, What If... Ultron Won? gây thất vọng vì để Thanos bị tiêu diệt quá dễ dàng.

Loki bỏ quên nhân vật chính

TV series là cơ hội thứ hai cho gã Thần Lừa lọc Loki (Tom Hiddleston) trên màn ảnh rộng. Trong Avengers: Endgame, phiên bản Loki bị bắt giữ sau cuộc tấn công New York hồi Avengers (2012) đã trốn thoát thành công cùng khối Tesseract và mở ra một nhánh thực tại mới. Gã bị tổ chức quản lý phương sai thời gian TVA bắt giữ và lên kế hoạch thủ tiêu. Tuy nhiên, với lợi thế nhân vật chính, Loki đã thoát nạn.

Trong chuyến phiêu lưu mới, Loki tìm được bạn đồng hành Sylvie/Lady Loki (Sophia Di Martino) - một biến thể nữ của gã Thần Lừa lọc. Hai người bắt tay khám phá bí mật về người đứng sau, cầm đầu tổ chức TVA trong chuyến du hành không gian - thời gian vừa hài hước vừa giật gân.

Series Loki đã được phê duyệt để sản xuất mùa 2.

Sự kiện quan trọng nhất đối với phát triển của nhân vật Thần Lừa lọc, có lẽ là đường tình trắc trở. Trên màn ảnh, gã đã thừa nhận mình song tính. Tiếp đến, Loki đắm đuối Sylvie - cũng có thể coi là một biểu hiện khác của lòng tự luyến - nhưng mối tình này dường như đã đâm vào ngõ cụt.

Điểm đáng tiếc hơn cả của series phim chính là việc Loki mất ngôi nam chính ngay trong tập cuối mùa 1, khi He Who Remains (Jonathan Majors) xuất hiện. He Who Remains là kẻ đứng đầu TVA với trách nhiệm giữ dòng thời gian không phân nhánh, ngăn chặn biến thể khác của mình - Kang the Conqueror - xâm nhập. He Who Remains sau cùng đã bị tiêu diệt, chính thức mở ra đa vũ trụ Marvel trên màn ảnh.

Khán giả đã chờ đợi Kang the Conqueror xuất hiện trong MCU từ rất lâu trước màn trở lại của Loki, bởi gã được xem là đại phản diện tiếp theo thay thế Thanos. Không quá bất ngờ khi người ta chỉ nhắc đến Kang the Conqueror sau tập cuối mùa 1 của Loki.

The Falcon and the Winter Soldier viết trang sử mới cho Captain America

Tương tự Civil War (2016), The Falcon and the Winter Soldier thiên về yếu tố chiến tranh điệp viên thay vì mô-típ siêu anh hùng diệt đại ác nhân. Phim khai thác cuộc sống của Sam Wilson (Anthony Mackie) và Bucky (Sebastian Stan) sau trận chiến chống Thanos ở Avengers: Endgame (2019).

Sau The Falcon and the Winter Soldier, Mackie sẽ trở lại trong Captain America 4.

Mỗi ngày, họ vừa phải thích nghi với cuộc sống mới, vừa dỗ yên những tổn thương tâm lý mà trận chiến gây ra. Sam đã giúp Bucky vượt qua mặc cảm quá khứ, còn Bucky trở thành cánh tay phải của anh trong cuộc điều tra chân tướng nhóm khủng bố do Flag Smasher (Erin Kellyman) cầm đầu.

The Falcon and the Winter Soldier khép lại ở cái kết mở khi Sam Wilson chấp nhận vai trò Captain America mà Steve Roger (Chris Evans) truyền lại và danh tính kẻ phản diện bí ẩn Power Broker được hé lộ. Đây là hai sự kiện sẽ tạo ra thay đổi lớn cho kỷ nguyên IV của MCU.

Tuy nhiên, series phim mất điểm khi những manh mối quan trọng về việc nữ điệp viên Sharon Carter (Emily VanCamp) là Power Broker bị lộ ra quá sớm. Điều này khiến màn lật mặt phút chót mất đi ít nhiều thú vị. Bộ phim cũng đề cập đến mâu thuẫn chủng tộc, nhưng thông điệp không đủ sức nặng để đọng lại trong lòng khán giả. Nhóm siêu chiến binh khủng bố cũng bị lãng phí khi kịch bản thường xuyên bỏ quên họ.

Điểm sáng của series phim nằm ở màn tung hứng duyên dáng giữa hai nhân vật chính Sam, Bucky qua diễn xuất của Mackie và Stan. Câu chuyện về sự tỏa sáng, lụi tàn của phiên bản Captain America (Wyatt Russell) do chính phủ dựng lên cũng khắc họa mâu thuẫn giữa hình tượng siêu anh hùng nước Mỹ muốn và người hùng nó thực sự cần. Trao danh hiệu Captain America cho Wilson cũng là nước đi táo bạo của Marvel Studios nhằm viết lại lịch sử người siêu anh hùng với lời thề phụng sự quốc gia.

Sự độc đáo của WandaVision

WandaVision là phim siêu anh hùng độc đáo nhất MCU đến thời điểm hiện tại. Series kết hợp nội dung siêu anh hùng với lịch sử dòng phim sitcom Mỹ. Chín tập phim được dàn dựng mô phỏng đặc trưng các tác phẩm sitcom Mỹ thập niên 1960, 1970, 1980, 1990… từ thời kỳ đen trắng tới kỷ nguyên của TV màu và kỹ xảo hình ảnh đắt đỏ.

WandaVision mở màn Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Bộ phim bóc tách tâm lý phức tạp của Wanda Maximoff sau trận chiến chống Thanos. Mất đi người bạn đời Vision, Wanda chìm trong đau thương và mất mát. Tiếc nuối càng khiến khao khát hạnh phúc bùng cháy, thôi thúc nữ siêu anh hùng tự đan dệt một thực tại hạnh phúc cho riêng mình.

WandaVision đánh dấu khoảnh khắc Wanda khai phá toàn bộ sức mạnh, trở thành Scarlet Witch quyền năng. Scarlet Witch, với khao khát mang hai đứa con của mình trở lại, sẽ tái xuất trong Doctor Strange and the Multiverse of Madness cùng câu hỏi nhức nhối: Giờ cô là chính hay tà, họa hay phúc với các đồng đội siêu anh hùng?

Trước thời điểm lên sóng, WandaVision gây chú ý vì đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò: phim mở màn Kỷ nguyên IV của MCU, TV series đầu tiên do Marvel Studios sản xuất và phim siêu anh hùng Marvel đầu tiên ra mắt kể từ Spider-Man: Far From Home (2019). 9 tập phim WandaVision ghi dấu ấn bằng nội dung sâu sắc cùng những màn chiến đấu mãn nhãn. Phim nhận 24 đề cử Primetime Emmy 2021 và chiến thắng bốn giải trong số đó.

Sau What If...?, khán giả tiếp tục tái ngộ siêu anh hùng Hawkeye (Jeremy Renner) trong TV series cùng tên. Hawkeye được phát sóng trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ từ 24/11. Tiếp đến, năm 2022, dự kiến các TV series Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion và The Guardians of the Galaxy Holiday Special sẽ ra mắt. Từ 2023 là sân khấu của Ironheart, Armor Wars, một series ngoại truyện chưa đặt tên về Wakanda và nhiều tác phẩm khác.