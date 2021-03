Được trả 1.000 USD để xem 24 phần phim James Bond trong 30 ngày

Nhằm khuyến khích người xem giải trí tại nhà khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trang web Nerd Bear sẽ trả 1.000 USD cho những ai xem hết 24 phần phim James Bond trong 30 ngày.

Ngoài ra, Nerd Bear hy vọng động thái này sẽ khuyến khích người hâm mộ tiếp tục đón chờ phần mới No Time to Die, dự kiến được phát hành toàn cầu vào tháng 10/2021, theo CNN.

“Nhiều người đang sống trong tình trạng giãn cách. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng cuộc thi này không chỉ mang lại những kỷ niệm hạnh phúc mà còn giúp ai đó vượt qua thời gian phong tỏa”, Amar Hussain, người sáng lập Nerd Bear, nói.

Theo CNN ước tính, việc xem hết 24 bộ phim sẽ mất hơn hai ngày liên tục hoặc khoảng 51 giờ.

Để nhận được công việc này, các ứng viên sẽ phải giải thích lý do họ hâm mộ James Bond và vì sao nên chọn họ. Ngoài ra, những người đăng ký cũng phải đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Mỹ hoặc sống thường trú tại xứ sở cờ hoa.

Những người đáp ứng các yêu cầu trên sẽ nhận được thẻ quà tặng Amazon trị giá 100 USD để thuê phim và làm báo cáo tiến độ công việc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chiến thắng sẽ được thưởng 1.000 USD và một thẻ quà tặng AMC 50 USD để xem phần phim sắp công chiếu.

Daniel Craig xuất hiện trong phần phim No Time to Die. Ảnh: Variety.

Đây là lần thứ 3 bom tấn James Bond hoãn chiếu. Ban đầu, bộ phim được ấn định sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng vào tháng 4/2020. Nhưng do dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng ở Mỹ, nhà sản xuất phim - hãng Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) - quyết định chuyển sang tháng 4/2021 và tiếp tục dời đến tháng 10/2021.

Bộ phim do Cary Joji Fukunaga đạo diễn, với dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Daniel Craig, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris và Ana de Armas. No Time to Die sẽ là phần phim cuối cùng Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond.

Ngày càng có nhiều công ty trả số tiền lớn cho những người tìm kiếm “việc nhẹ lương cao”. Năm ngoái, đơn vị sản xuất rèm cửa Hillarys (Anh) đã trả thù lao lên tới 1.800 USD cho một tình nguyện viên chỉ để nằm ngủ.

Cụ thể, đây là hoạt động nằm trong dự án nghiên cứu sự tác động của ánh sáng, âm thanh đến giấc ngủ con người.

Nhóm nghiên cứu sử dụng một số thiết bị theo dõi giấc ngủ để xác định các điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến một đôi mắt đang nhắm trong khoảng thời gian khác nhau, theo Ladbible.

Cuối tháng 1/2021, công ty sản xuất bánh kẹo Candy Funhouse ở Mississauga (Ontario, Canada) đã tuyển dụng nhiều “chuyên gia nếm kẹo” trên toàn thế giới để ăn thử mùi vị sản phẩm sắp được tung ra thị trường.

Nhân viên của vị trí này có thể làm việc toàn thời gian tại công ty hoặc từ xa. Những người làm tại nhà sẽ nhận được 47 USD /giờ. Công việc chính của họ là lấy mẫu, ăn thử và đánh giá một vài mẫu trong số 3.000 sản phẩm.