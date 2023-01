Dược sĩ Tiến và hành trình làm nên 'Phim điện ảnh Việt xuất sắc nhất'

Năm 2022, phim điện ảnh “Hạnh phúc máu” tạo nên nhiều cột mốc ấn tượng của Phạm Minh Hữu Tiến, còn được biết đến với biệt danh Dược sĩ Tiến.

Mới đây, Hạnh phúc máu được Hội Điện ảnh TP.HCM bầu chọn là “Phim điện ảnh Việt xuất sắc nhất 2022”. Giải thưởng uy tín này phần nào khẳng định sự đầu tư nghiêm túc, cũng như thực lực của Dược sĩ Tiến cùng các cộng sự.

Hành trình của những lần đầu tiên

Dược sĩ Tiến và ê-kíp Hạnh phúc máu cho thấy quá trình sáng tạo và đầu tư nghiêm túc, thể hiện rõ qua những điểm nhấn mà phim mang đến khán giả.

Đầu tiên phải kể đến việc trùng tu khuôn viên rộng khoảng 1.000 m2 của dinh tỉnh trưởng Đà Lạt, một di tích gần trăm tuổi, để sử dụng làm bối cảnh phim. Sự thay đổi này không chỉ mang đến nhiều cảnh quay đẹp, mà còn biến nơi đây thành địa điểm tham quan độc đáo sau khi Hạnh phúc máu được công chiếu.

NSND Kim Xuân, Dược sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài - 3 diễn viên chính của Hạnh phúc máu - nhận kỷ niệm chương từ Hội Điện ảnh TP.HCM.

Anh và ê-kíp tiếp tục gây ngạc nhiên khi lần đầu tổ chức showcase cho một dự án điện ảnh tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) cùng “siêu thảm đỏ” dài hơn 25 m, với hơn 500 khách mời là nghệ sĩ và người nổi tiếng. Tại buổi ra mắt, một cảnh phim cũng được tái hiện trên sân khấu, tạo nên nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Hạnh phúc máu còn là phim điện ảnh hiếm hoi không phát hành trailer chính thức, mà thay bằng ấn phẩm giới thiệu nữ chính Madame Hà Phương (NSND Kim Xuân thủ vai), đạt hơn 3 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Hạnh phúc máu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Dược sĩ Tiến cùng cộng sự.

Trước ngày công chiếu, Dược sĩ Tiến tạo ra 15 phiên bản ca khúc Hạnh phúc máu. Không chỉ khác nhau ở phần hòa âm, phối khí, đây còn là 15 concept riêng biệt của 16 giọng ca (một phiên bản song ca) các thế hệ nhạc Việt.

Chiến dịch 15 MV mang lại hiệu quả lớn khi hashtag #hanhphucmau trên một nền tảng mạng xã hội cán mốc 165,4 triệu lượt đề cập. Bên cạnh đó, ca khúc Một bước vô tình do diva Hà Trần thể hiện tiếp tục gây sốt với phần thi song ca cùng nữ ca sĩ, tổng giải thưởng tiền mặt đến 200 triệu đồng. Chiến dịch này mang về hơn 90 triệu lượt đề cập dành cho hashtag #hanhphucmauostduet trên nền tảng thực hiện cuộc thi.

Tại buổi công chiếu phim, Dược sĩ Tiến cùng ê-kíp tái hiện “đại lộ danh vọng” hơn 30 m. Chỉ vỏn vẹn 108 phút và 45 giây (khoảng thời gian bộ phim trình chiếu cho khách mời trong rạp), ê-kíp tháo bỏ hoàn toàn setup ban đầu để lát gần 400 viên đá hoa cương cỡ lớn, tạo nên “đại lộ danh vọng” tri ân tất cả thành viên đoàn phim.

Trước đó khi chưa bắt tay vào các chiến dịch quảng bá phim, Dược sĩ Tiến còn cùng cựu người mẫu Trang Trần xây dựng cầu thiện nguyện khang trang tại Long An với kinh phí hơn 3 tỷ đồng (là toàn bộ thù lao được trả khi Trang Trần tham gia Hạnh phúc máu).

Dược sĩ Tiến và Trang Trần trao tặng cầu cho người dân tỉnh Long An.

Năm 2023 đầy hứa hẹn

Cầm trịch nhiều vai trò trong năm 2002, từ host chương trình truyền hình thực tế The Next Gentleman đến diễn viên điện ảnh, ban giám khảo, nhà đầu tư, Dược sĩ Tiến đã có một năm sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn.

Dược sĩ Tiến kết thúc năm 2022 thành công và đang hướng đến những cột mốc mới.

Năm 2023, anh và DST Entertainment hứa hẹn mang đến nhiều dự án nghệ thuật mới mẻ. Anh và Phạm Huỳnh Hữu Tài lên kế hoạch thực hiện phim điện ảnh tiếp theo, bên cạnh đó là The Next Gentleman, The Next Mentor và một chương trình truyền hình thực tế về dược mỹ phẩm.

Chia sẻ về các hoạt động mới, Dược sĩ Tiến cho biết bản thân luôn muốn tạo ra nhiều sân chơi mới mẻ, bổ ích dành cho người trẻ muốn tỏa sáng ở đa dạng lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt, ở chương trình truyền hình thực tế về dược mỹ phẩm, anh rất mong tìm ra những nhân tố mới mẻ, có nhiều tiềm năng phát triển trong ngành.