Dược mỹ phẩm Phan An Green - thương hiệu chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Đầu tư Quốc tế Dược mỹ phẩm Phan An Green khẳng định vị thế trên thị trường làm đẹp Việt Nam bằng các sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến.

Dược mỹ phẩm Phan An Green thành lập vào năm 2014, được điều hành bởi chủ tịch Phan Thị Miền vốn là dược sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực bào chế. Chia sẻ về thị trường làm đẹp hiện nay, bà Phan Thị Miền cho biết người tiêu dùng ngày càng chú trọng chăm sóc da theo tiêu chí khỏe - đẹp từ bên trong và lâu dài theo thời gian. Do đó, họ thường ưu tiên lựa chọn những sản phẩm dược mỹ phẩm được chiết xuất từ những dược liệu quý trong thiên nhiên, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và an toàn với làn da.

Bà Phan Thị Miền - Chủ tịch Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Đầu tư Quốc tế Dược mỹ phẩm Phan An Green.

Dược mỹ phẩm là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn vì có thể hạn chế những tác dụng không mong muốn đối với làn da và sức khoẻ. Mặt khác, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình bào chế dược liệu ngày càng phát triển, góp phần tối ưu hiệu quả của sản phẩm.

Bên cạnh đó, dược mỹ phẩm được lòng chị em bởi đảm bảo quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt - từ khâu nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu, đến thử nghiệm và sản xuất.

“Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, Dược mỹ phẩm Phan An Green chú trọng mang đến sản phẩm làm đẹp da chất lượng và an toàn với sức khỏe”, bà Miền cho biết.

Phan An Green được hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm bởi Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sau hơn 9 năm hoạt động với hai trụ sở chính ở Hà Nội - TP.HCM, Dược mỹ phẩm Phan An Green được nhiều người tiêu dùng biết đến và đón nhận.

Thương hiệu ghi dấu ấn với những sản phẩm như viên uống trắng da Nine’s Beauty; kem chống nắng sinh học Nine’s Beauty; Cherry Detox White; cốm Nano Motherkids. Tất cả sản phẩm này đều trải qua quá trình kiểm nghiệm khắt khe, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được đơn vị chức năng cấp phép lưu hành.

Nhờ ứng dụng các thành tựu về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ hướng đích nano màng sinh học, công ty mang đến những sản phẩm với chất lượng tối ưu, giá thành phù hợp túi tiền người tiêu dùng.

Sản phẩm của Phan An Green được phân phối tại hệ thống các cửa hàng trực tuyến, nhà thuốc, spa ở 63 tỉnh, thành.

Bên cạnh việc mang đến những sản phẩm chất lượng, Dược mỹ phẩm Phan An Green còn xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh trên nền tảng công nghệ 4.0 với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, trong đó có nhiều chị em phụ nữ. Công ty tự hào là đơn vị có hệ thống nhà phân phối, bán hàng chuyên nghiệp, uy tín. Nhiều chị em tham gia vào công ty đã đạt được thành công, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự do về tài chính.

Đến nay, Phan An Green có hơn 10.000 nhà phân phối và trình dược viên trải rộng toàn quốc. Thương hiệu cũng là đối tác chiến lược của nhiều hệ thống nhà thuốc lớn ở Việt Nam.

Dược mỹ phẩm Phan An Green sở hữu hệ thống nhà phân phối, bán hàng chuyên nghiệp trên khắp cả nước.

Đại diện Dược mỹ phẩm Phan An Green cho biết: “Để khẳng định được vị thế trên thị trường làm đẹp, người làm kinh doanh phải đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, nói cách khác là kinh doanh có tâm. Điều này thể hiện ở khía cạnh sản phẩm an toàn, chất lượng. Đây cũng là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty”.

Cũng theo đại diện thương hiệu, để mang đến những sản phẩm đảm bảo chất lượng, công ty cần sở hữu đội ngũ y dược sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên nghiệp để tư vấn, chăm sóc khách hàng chu đáo.

“Dược mỹ phẩm Phan An Green đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu sản xuất, phân phối hàng đầu trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tại Việt Nam”, bà Miền khẳng định.